Cancún será la sede de la Cumbre Global del WTTC

La vigésima edición de la Cumbre Global del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), se realizará en Cancún, México, del 23 al 25 de marzo de 2021, y será la primera gran conferencia internacional en la nueva normalidad del COVID-19.

El WTTC, que representa al sector privado global de viajes y turismo, realizará este evento de manera híbrida (físico-virtual) con sesiones al aire libre para asegurar el distanciamiento social, aplicando los más avanzados protocolos de higiene y seguridad para garantizar la salud de los participantes.

Este formato híbrido de la cumbre incluirá un número aproximado de mil participantes de manera presencial, y de forma virtual se estima una participación superior a los 20 mil registros, lo que permitirá a los interesados escuchar oradores internacionales.

Temario

La Cumbre Global buscará establecer un consenso sobre la coordinación internacional para enfrentar esta pandemia y cualquier otra crisis, en asociación público-privada, y restaurar la confianza para viajar con seguridad.

En conferencia de prensa conjunta, Gloria Guevara Manzo, Presidenta y CEO del WTTC, y el Gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, explicaron que este formato innovador se hace con responsabilidad y congruencia ante la nueva normalidad que se vive en el mundo.

Gloria Guevara explicó que se tiene la intención de realizar el evento en esa fecha, y en este momento se analizan todos los aspectos de la Cumbre Global de WTTC y cómo usar esta experiencia para adaptarnos al COVID-19 y llevar al sector de viajes y turismo de regreso a la recuperación, salvando millones de empleos y miles de empresas que se han visto afectadas en el mundo.

“Mostraremos al mundo cómo las conferencias importantes se pueden llevar a cabo de forma segura en la nueva normalidad. México y Cancún serán un ejemplo a nivel mundial”, refirió.

Señaló que la Cumbre también marcará un hecho histórico, ya que el WTTC presentará cuatro iniciativas: 1) Contra la trata de personas, 2) Apoyo a las mujeres (estudiantes que inician su vida laboral, empleadas de corporaciones para asegurar igualdad de oportunidades y dueñas de Pymes, con accesos a créditos y capacitación, 3) Sustentabilidad y 4) Agenda digital.

Por su parte, el gobernador de Quinta Roo, Carlos Joaquín González comentó que este tipo de eventos son fundamentales para lograr la recuperación de empleos y de la actividad económica. “Hace poco, Cancún albergó con éxito la Reunión Anual de Notarios con más de 1,200 participantes sin ningún contratiempo, lo que nos da muestra de que estamos tomando las acciones adecuadas y necesarias para seguir en el gusto de los turistas nacionales e internacionales”, destacó.

Protocolos

“Cancún será el lugar donde se hablará y debatirá sobre las nuevas formas de hacer turismo con esta nueva forma de vida que hoy tenemos. Hemos adaptado nuestros protocolos de seguridad reforzando hábitos y costumbres como la obligación de portar cubrebocas, mantener la sana distancia, el lavado de manos y el uso de gel antibacterial, que además de la práctica de pruebas rápidas nos permite estar en condiciones de recibir grandes eventos cómo la Cumbre Mundial del WTTC y hoy estar realizando más de 300 operaciones al día en el Aeropuerto Internacional de Cancún”, explicó el gobernador.

José Chapur, Presidente de Grupo Palace Resorts, sede de la próxima Cumbre Mundial, agradeció la confianza del WTTC y del gobierno del estado para realizar este importante evento en sus instalaciones, las cuales cuentan con el Safe Travels Stamp y con los más altos estándares de higiene y seguridad.

En ediciones anteriores, la cumbre ha contado con la participación de los ex presidentes de Estados Unidos Barack Obama y Bill Clinton; el ex primer ministro del Reino Unido, David Cameron; el ex presidente de Argentina, Mauricio Macri, y el ex presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, entre otros.