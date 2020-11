Campazzo emprende rumbo a la NBA

Este jueves, Facundo Campazzo tuvo su despedida oficial a través de un comunicado y mensajes a través de las redes sociales, del Real Madrid de España, confirmado su nuevo destino, la NBA.

De hecho, este viernes emprenderá viaje a EEUU junto a su familia para iniciar su camino en Denver Nugggets. En diálogo con el programa 3X3 de UcU Web radio, indicó “Denver es una franquicia que confió en mí, que tiene jugadores de mucha calidad”, sumando que “estoy súper manija” por sumarse a su nuevo equipo.

Despedida y camino a Denver

A través de un comunicado difundido por redes sociales y web, el Real Madrid de España anunció de manera oficial, la salida de Facundo Campazzo de su plantilla, lo cual concretar la llegada del base cordobés a los Denver Nugggets de la NBA.

El parte de prensa, indicó que “el Real Madrid C. F. y Facundo Campazzo han acordado dar por finalizada su etapa como jugador de nuestro club. El club quiere mostrarle su agradecimiento y su cariño por su comportamiento ejemplar y su entrega durante todo el tiempo que ha defendido nuestra camiseta”.

Destacó, a la vez, lo conseguido, al explicar que “Campazzo ha formado parte de una de las épocas más importantes en la historia de nuestro equipo de baloncesto, en la que ha ganado 11 títulos: 2 Copas de Europa, 3 Ligas, 2 Copas del Rey y 4 Supercopas de España. Fue MVP del playoff final de la Liga Endesa 2018/19, MVP de la Supercopa Endesa 2019 y 2020 y MVP de la Copa del Rey 2020. Además, como madridista conquistó la medalla de plata en la Copa del Mundo de Baloncesto 2019 celebrada en China”. Por último, auguró que “le desea lo mejor a él y a su familia en su nueva trayectoria profesional”.

Rumbo a cumplir su sueño

En diálogo con el programa radial 3X3 en UcU Radio, Facundo Campazzo brindó sus primeras palabras tras confirmarse su salida del club “merengue” y pensando en su nuevo destino que será cumplir su sueño de NBA.

“Estoy bien, estoy ansioso, nervioso, es una mezcla de emociones que en cualquier momento explota, pero bien, disfrutando mucho todo esto, estamos con el tema de mudanza con Consu (Consuelo, su esposa) y mi hija, que no se entera de nada, nos vamos mañana a la mañana y tratando de disfrutar la aventura que se viene”, comenzó contando.

Con respecto a la confirmación de esta transferencia, ´Facu´ confesó que “no quería y no me permitía estar feliz y disfrutarlo al máximo hasta que no sea oficial mi salida del Madrid o mi llegada a Denver. No quería festejar nada. No quería que se pinche nada, me concentré en el día a día, pero no era fácil, tenía la cabeza a mil, jugar con el Madrid, conseguir victorias con mis compañeros, ayudar al equipo y a la vez veía paralelamente que se acercaba la chance de ir a la NBA, era una mezcla de sensaciones que se manifestaban en la noche y no dormía, prácticamente”.

Valoró, a la vez, quienes lo han acompañado “gracias a Dios tuve mucha gente cercana y de confianza aconsejándome de la mejor manera. Estar con mi mujer y mi hija fue mi cable a tierra, aislarme de lo que pasaba afuera me ayudaba mucho. Y también disfrutar el jugar, me aíslo de las situaciones, estar con mis compañeros y disfrutar de los últimos partidos fue una manera de ayudarme y tocar tierra”.