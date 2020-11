Caminoa puso en valor la aprobación de Ficha Limpia en la Legislatura de Chubut

La presidenta de la Unión Cívica Radical (UCR) en Chubut, Jacqueline Caminoa, se manifestó respecto a la aprobación de la Ley de Ficha Limpia en la Legislatura Provincial. En primer lugar, se mostró a favor de lo ocurrido y dijo que “esto también promueve que todos aquellos que tienen causas por corrupción no puedan acceder a cargos públicos”.

En cuanto a la aprobación por unanimidad en la Unicameral de Chubut, dijo: “Hay una dirigencia que cree que hay que iniciar un cambio de prácticas en la política”. “Esto le va a hacer bien a la política chubutense que ha tenido muchas causas de corrupción”, dijo Caminoa en una entrevista con AzM Radio.

La presidenta de la UCR también consideró que esta propuesta debe replicarse en todas las provincias, también a nivel nacional y en todos los municipios del país.

Actividad turística en la comarca

En otro orden, la diputada provincial de mandato cumplido se pronunció respecto a la situación que está atravesando la Comarca Andina, expresando su preocupación por la inactividad turística durante los últimos meses.

“Se está viniendo la temporada turística y todavía no hay visos de que se avance en protocolos y en abrir el ingreso de turistas. Si bien nosotros hemos pasado un año bastante tranquilo desde lo comarcal con respecto a los casos, es necesario que de alguna forma se pueda realizar la actividad turística en esta zona”, manifestó.

En esta misma línea, recordó las complicaciones que se vivieron en la zona cordillerana por el brote de hantavirus años atrás. Al respecto, agregó que “esto dejó muy mal a los prestadores turísticos y muy mal desde lo económico. Incluso algunos de ellos tomaron créditos para subsanar estas cuestiones”.

Megaminería en Chubut

Por último, la presidenta de la UCR de Chubut habló sobre las discusiones respecto a la implementación de la megaminería en el territorio provincial. En primer lugar, sostuvo que “emitimos un comunicado con los diputados radicales en el que se habla de la postura de la UCR, que es el único partido con una postura orgánica al respecto”.

Posteriormente, dijo: “No a la megaminería con el uso de cianuro, eso está claro. Pero no están ni siquiera dadas las condiciones hoy para abrir un debate porque entendemos que la Provincia no ha podido controlar cosas mucho más importantes, o por lo menos que se han venido dando en todo este tiempo y no las ha logrado controlar hoy”.

“Mucho más difícil va a ser que se pueda controlar este tipo de explotación. Además, creemos que hay, desde el Gobierno Nacional, una clara presión para que Chubut apruebe la minería”, concluyó Caminoa.