Prestadores de Esquel y Trevelin piden que no se demore la apertura al turismo

La icónica hostería del Lago Futalaufquen, fue escenario de una reunión de la que participaron a los intendentes Héctor Ingram (Trevelin); Sergio Ongarato (Esquel) y Gustavo Machado y autoridades de cámaras empresariales y prestadores turísticos. El tema central fue la situación del sector, en particular las trabas que autoridades del Área Programática Esquel están poniendo a la apertura necesaria para evitar el quiebre masivo de empresas prestadoras de servicios turísticos. Ingram, Ongarato y Machado informaron las gestiones que llevaron adelante desde hace meses para lograr la apertura, y reconocieron su sorpresa por las declaraciones de autoridades sanitarias regionales que rechazan esa apertura, indicando incluso, que no son atendidos sus llamados al ministro de Salud de la Provincia. Asimismo, en diálogo con AzM Radio, el secretario de Turismo de Trevelin, Juan Manuel Peralta, advirtió que “la situación es límite” y que aguardan “fechas claras respecto de la apertura de fronteras provinciales” a mediados de diciembre.

Representantes de todas las áreas

De la reunión participaron también los secretarios de Turismo de Trevelin, Juan Peralta y Esquel, Gustavo Simieli, quienes informaron hicieron una reseña respecto a cómo se gestó la apertura comarcal, a la vez que ratificaron que, “desde un principio la idea fue trabajar junto a Salud y no en contra. Porque cada prestador es consciente que en caso de enfermarse un empleado de su emprendimiento, ese local quedará en cuarentena”. Los prestadores coincidieron en sus disidencias con las autoridades del Área Programática Esquel, las que fueron invitadas a la reunión pero desistieron de asistir.

Compromiso asumido

Finalmente, se resolvió firmar un documento en el que expresa, «su apoyo, adhesión y acompañamiento a la decisión adoptada por la Municipalidad de Esquel, a través de su Intendente, Arq. Sergio Ongarato, por la Municipalidad de Trevelin, a través de su Intendente, Sr. Héctor Ricardo Ingram y por el Intendente del Parque Nacional Los Alerces Sr. Gustavo Machado de apertura al turismo en ambas ciudades, como asimismo a la modalidad, tiempo y forma adoptadas para concretar dicha decisión, las cuales se basan en criterios epidemiológicos y sanitarios emanados de autoridad competente». En el mismo documento, los prestadores se comprometen, «a dar estricto cumplimiento a los protocolos sanitarios y de seguridad que al respecto se encuentren vigentes y/o los que en un futuro se dicten».

Recepción de consultas

Por su parte, el titular del área de Turismo de Trevelin, Juan Manuel Peralta, se refirió a la reunión y remarcó “la importancia de tener en cuenta la importancia de la temporada de verano y de contar con previsibilidad, ya que a diferencia de la situación sanitaria, que es un día a día y hora a hora, en turismo necesitamos tener información certera ya que hay muchas consultas de cara al 15 de diciembre, que es cuando se abrirían las fronteras provinciales y necesitamos responderlas”.

Situación “al límite”

Además, Peralta manifestó que “los visitantes, cuando no tienen claras las condiciones, eligen otro destino; así que es una situación al límite y muy crítica, no podemos seguir esperando ambigüedades y en ese sentido fue el apoyo que brindaron los prestadores de Trevelin, Esquel y el Parque Nacional Los Alerces, hacia las gestiones realizadas por el intendente Ingram, Ongarato y Machado, buscando la confirmación y garantizar la temporada de verano con los requisitos sanitarios y las recomendaciones pertinentes, pero ya descartando propuestas como el aislamiento, algo que no es viable”.

Piden información y fechas certeras

En otro orden, el secretario de Turismo explicó que “por propias recomendaciones del Área Programática Esquel no sería un requisito el PCR o hisopado, ya que una persona que se haga el mismo y que le dé negativo, a las pocas horas le puede dar positivo” y mencionó que “nos dijeron que es recomendable, más que nada, ante la aparición de síntomas”.

“No hay intenciones de pelearse ni mucho menos con Salud, al contrario, hay una propuesta para trabajar juntos y en tal sentido estamos estableciendo los canales necesarios para seguir trabajando en vista de lo que se viene; por ello se firmó un documento de adhesión con muchísimas firmas, y esperamos que en los próximos días desde el Gobierno Provincial se ponga una fecha certera; en principio, del cruce de comarcas y luego de la apertura a turistas nacionales, y después extranjeros”.