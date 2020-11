Caída ante Medvedev en un inolvidable 2020 para “El Peque”

Por doble 6- 3, este viernes, Diego “El Peque” Schwartzman cayó ante Daniil Medvedev en el cierre de su participación en el ATP Finals de Londres.

Esta, fue la última competencia del 2020 para el deportista argentino, que ha tenido una enorme performance, acompañado por su gran Roland Garros.

Cerró su ATP Finals

Este viernes, Diego Schwartzman finalizó su participación en el ATP Finals de Londres con la tercera y última presentación en la competencia por la Zona Tokio 1970, cayendo ante el Daniil Medvedev.

Fue por un marcador de 6-3 y 6-3, que se disputó para completar la programación en el caso de “El Peque”, dado que ya no contaba con chances de clasificarse a las semifinales del certamen. Es que, ya había caído en los primeros dos juegos ante perder el serbio Novak Djokovic (número uno del mundo) y el alemán Alexander Zverev. El ruso Medvedev, en cambio, ganó sus tres partidos y se clasificó como primero del grupo.

Más allá de las tres caídas, para Schwartzman, noveno en el ranking mundial de la ATP, fue una experiencia maravillosa: por primera vez en su carrera se ganó un lugar en el Masters, que reúne a los ocho mejores jugadores de la temporada.

En conferencia de prensa, el tenista argentino aseguró que “me siento orgulloso de mi 2020, revisando en donde estoy hoy, los jugadores que enfrenté esta semana… Sentí que merecía estar aquí en Londres y trabajé por ello y siempre soñé disputar este torneo”.

Analizando, con respecto al ATP Finals que “fueron muy duros los tres partidos. No fue un gran grupo para mí porque me tocó con los que mejor juegan en esta superficie. Me voy con un poco de bronca pero estoy listo para dar lo mejor e intentar clasificar el año que viene también”.

En el otro encuentro de la jornada por el grupo del «Peque», Djokovic venció a Zverev por 6-3 y 7-6 (7-4) y se clasificó a las semifinales en busca de su sexto título de maestro.

En la otra zona, denominada «Londres 2020» en alusión a que el Masters se despedirá de la ciudad para trasladarse a Turín (que albergará el torneo desde 2021 a 2025), se clasificaron el austríaco Dominic Thiem (3) y el español Rafael Nadal (2), mientras que quedaron al margen del torneo el ruso Andrey Rublev (8) y el griego Stefanos Tsitsipas (6), campeón 2019.

Este sábado, en semifinales, se enfrentarán Djokovic con Thiem y a segundo turno Nadal con Medvedev.

Zeballos en Semifinales

El otro representante argentino en el certamen, pero en la modalidad Dobles, Horacio Zeballos, logró claisfiacrs con su compañero Marcel Granollers, a las Semifinales del ATP Finals de Londres.

Se clasificaron para las semifinales del Masters de dobles de Londres (ATP Finals), a pesar de abandonar el partido de este viernes ante el austríaco Jurgen Melzer y el francés Edouard Roger Vasselin cuando estaban igualados 6-6 en el set inicial.

Clasificados de antemano luego de que, en el partido previo del grupo «Bob Bryan», el australiano John Peers y el neozelandés Michael Venus le arrabataran un set al croata Mate Pavic y el brasileño Bruno Soares (máximos favoritos, que ganaron 6-7, 6-3 y 10-8 pero quedaron eliminados), Zeballos y Granollers no pudieron terminar por una lesión en el hombro derecho del catalán.

Aunque fue atendido por los médicos en el court e intentó seguir, Granollers tomó la decisión de retirarse por precaución. A la espera de su evolución, la intención de la pareja del argentino y el español es presentarse en su compromiso de semifinales, en el que deben medirse mañana con el neerlandés Wesley Koolhof y el croata Nikola Mektic, primeros de la zona «Mike Bryan». La otra semifinal la jugarán Melzer y Roger-Vasselin contra el estadounidense Rajeev Ram y el británico Joe Salisbury.