Caída ante la rusa, pero cierre de un gran 2020 para Podoroska

Este viernes, por los Cuartos de Final del WTA de Linz, Austria, la tenista argentina Nadia Podoroska cayó ante su par rusa Ekaterina Alexandrova.

Pese a esta caída, la joven rosarina culmina con una gran performance en este 2020, que alcanzó su esplendor en el Abierto de Roland Garros.

Culminó con un 2020 inolvidable

Por los Cuartos de Final del WTA de Linz, en Austria, la joven tenista Nadia Podoroska, culminó con un 2020 inolvidable, que la llevó al TOP 50 del ranking mundial.

Fue categoría ante la rusa Ekaterina Alexandrova, quien la derrotó por 6-2 y 6-1; pero esto no empaño el exitoso año que cerró en cuanto a lo competitivo la deportista rosarina.

Podoroska, que venía de una maratónica jornada en singles y dobles, perdió este viernes en los cuartos de final del WTA de Linz (Austria) ante la rusa Ekaterina Alexandrova (33 del ranking mundial), por un marcador de 6-2 y 6-1 en 58 minutos.

La europea, que hasta el momento no cedió ningún set en el certamen, comenzó el partido con contundencia y paso firme. Así se puso 4-1 en el marcador y, más allá de algún bache con su drive y un par de winners de la argentina, se llevó luego el parcial inicial por 6-2.

En el segundo parcial la rusa quebró en el cuarto juego para el 3-1 y después contó con un excelente game de servicio. Ante el desgaste físico y el trámite de partido cortado que propone Alexandrova, Podoroska se mostró algo apresurada en sus tiros y eso allanó el camino del triunfo para la nacida en Chelyabinsk.

Si bien la albiceleste nunca bajó los brazos y soltó su drive para imponer su agresividad, el lógico cansancio de la semana se notó.

A pesar de esta derrota, la argentina cerró otro extraordinario torneo dentro de un 2020 para el recuerdo, comenzará la próxima temporada como número 47 del mundo.

A través de su red social Twitter @nadiapodoroska, comentó “Hola! Hoy no salieron las cosas como esperaba, pero me voy muy conforme con mi rendimiento. Tengo muchísimas cosas positivas para sacar de este año”, agregando luego que “después de una breve pausa, comenzaré a trabajar para preparar el 2021. Ya les contaré más detalles! Las y los quiero mucho!”.