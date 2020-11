CAI, Huracán y Newbery, los chubutenses en el Torneo

Finalmente, el Consejo Federal cerró con la participación de 67 clubes en la próxima instancia del Torneo Regional Amateur.

De esta forma, dada la baja de Defensores de La Ribera de su presencia en la venidera fase de la competencia, serán entonces tres los representantes chubutenses, todos de Comodoro Rivadavia, como ser CAI, Huracán y Jorge Newbery.

Con tres chubutenses

Hasta el pasado viernes 30, los clubes tenían la posibilidad de informar mediante al Consejo Federal de la AFA, su participación o no en la próxima instancia del Torneo Regional Amateur.

Un total de 67 instituciones dieron por confirmada su participación en la competencia, de la que renunciaron a participar unas 31. Entre las que no será parte del Torneo, se encuentra Defensores de La Ribera de Rawson, que ante la situación sanitaria que se transita en la ciudad capital, la difícil situación económica que se vive además como así también la incertidumbre de conocer de qué manera se jugará el certamen en pos del cuidado de la salud de los protagonistas, se decidió no ser parte.

Los chubutenses que enviaron la nota afirmativa, fueron los de Comodoro Rivadavia, como ser la Comisión de Actividades Infantiles, Huracán y Jorge Newbery; clubes que desde hace poco más de una semana, dieron inicio a sus entrenamientos de pretemporada.

De esta forma los clubes de la ciudad petrolera serán parte de la Región Patagonia, que compartirán con sus pares de Alianza (Cutral Có, Neuquén), CAI (Comodoro Rivadavia, Chubut), Deportivo Cruz Del Sur (San Carlos de Bariloche, Río Negro), Huracán (Comodoro Rivadavia, Chubut) , Independiente (Neuquén), Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia, Chubut), La Amistad (Cipolletti, Río Negro), Club Puerto Moreno de Bariloche.

Las expectativas del DT Nico Segura

La Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia inició las prácticas presenciales bajo los estrictos protocolos sanitarios que mantienen el distanciamiento social.

El conjunto dirigido por Nicolás Segura y Andrés «Cuqui» Silvera entrena en grupos reducidos en el gimnasio de la institución y en el complejo deportivo La Mata.

Nicolás Segura dialogó con la prensa oficial de la CAI y detalló cómo fueron los primeros días de entrenamientos. «Que nos habiliten la posibilidad de volver a entrenar, después de estar tanto tiempo parado, te da un buen ánimo y otra predisposición.

Estamos teniendo mucho cuidado para evitar lesiones, ya que una baja puede ser determinante por el poco tiempo que tenemos», expresó uno de los entrenadores.

«En esta primera etapa sólo hacemos trabajos de acondicionamiento físico porque queremos que el cuerpo se vuelva a acostumbrar. Después, de manera progresiva, vamos a agregarle intensidad. Por suerte los jugadores de Rada Tilly (Tobías Davis y Alejo Bravo) y Gastón Monserrat se acoplaron bien con sus compañeros», agregó Segura.

Lautaro Ibarra fue la última incorporación de la Comisión de Actividades Infantiles. Ibarra nació en La Pampa y tiene 21 años. Es volante ofensivo y proviene de Ferro Carril Oeste de General Pico, equipo que compite en el Torneo Federal A.

Con respecto a las variantes y el armado del plantel, Nicolás Segura declaró: «Con Andrés (Silvera) vamos a armar el equipo cuando tengamos a todos los jugadores disponibles. Si bien tenemos claro que no hay mucho tiempo, sabemos que si aceleramos un proceso podemos generar un problema físico en algunos de los jugadores».

Por último, la dupla técnica planea reforzar la defensa para afrontar la segunda fase del Torneo Regional Amateur 2020, certamen que comenzará el 29 de noviembre. «Estamos viendo la posibilidad de incorporar a un defensor, pero somos conscientes que, además de que es un torneo con poco tiempo de preparación, el virus sigue dando vueltas. Como a todos los equipos, corremos el riesgo del contagio. Nosotros tenemos a los chicos en la pensión y obviamente no queremos que pase nada, sin embargo, sabemos que el virus también va a jugar este campeonato», sentenció.