Cada 12 días una mujer mayor de 60 años es víctima de femicidio en la Argentina, y 4 de cada 10 de esos crímenes son cometidos por sus parejas o exparejas, según un informe de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que analizó las causas judiciales iniciadas entre 2017 y 2019.

El «Informe especial de mujeres adultas mayores víctimas de femicidio entre 2017 y 2019», difundido este jueves, puntualiza que en ese período la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) recibió a 45.971 personas afectadas por estos hechos, la mayoría de ellas mujeres, y que el 4% de los casos (en 2008) correspondió a mujeres adultas mayores. El trabajo precisó que en los casos de mujeres adultas mayores afectadas por hechos de violencia doméstica, la mayoría de las denuncias recayó sobre hijos o hijas de la persona afectada (48%), parejas (27%), otras personas que no son familiares (13%), familiares hasta 4° grado de parentesco (8%) y hermanos y hermanas (4%).

Por estos hechos, el 74% de las personas denunciadas son varones y el 26% mujeres, mientras que el 57% de las mujeres mayores afectadas por la violencia cohabita con sus agresores, agregó el informe. Otro dato que se destacó indica que el 58% sufre violencia diaria o semanalmente; 22%, esporádicamente; 11%, quincenal o mensualmente, entre otros.

El trabajo analiza las causas judiciales de femicidio de adultas mayores (60 años o más) que fueron iniciadas durante los años 2017, 2018 y 2019 en Argentina, con información del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA) a partir de datos suministrados por cada una de las jurisdicciones del país a la Oficina de la Mujer (OM) a cargo de Elena Highton de Nolasco, vicepresidenta de la Corte.

Durante la presentación del informe, la magistrada Highton de Nolasco declaró que «si bien hay mucho por trabajar, el mensaje es muy claro: la violencia es inadmisible, no hay excusas para la violencia de género». Por otra parte, en el período analizado, el registro informó que «en total 94 mujeres adultas mayores fueron víctimas de femicidio, tanto directo (86) como vinculado (8)», lo que implica un femicidio cada 11,6 días. Además, el documento reveló que el 81% de los femicidios de mujeres adultas mayores ocurrieron en la propia vivienda de la víctima.

Los datos de la OM arrojan que 4 de cada 10 femicidios directos fueron cometidos por las parejas o exparejas de las víctimas y casi 2 de cada 10, por los hijos de las víctimas. Para cometer los femicidios directos se utilizó en el 24% de los casos la fuerza física, en otro 24% un arma blanca, en el 19% un arma de fuego y en el 8% fuego u otros medios combustibles; mientras que en el 23% se utilizó otro medio y en el 2% restante no se obtuvieron datos sobre el medio empleado.

Cabe observar que el 47% de los femicidios de adultas mayores entre 2017 y 2019 sucedió en la provincia de Buenos Aires, con 40 mujeres asesinadas, seguida por la provincia de Santa Fe, con 11; Córdoba y Entre Ríos, con 5; y CABA y Río Negro, con 3.

Entre las conclusiones del informe, se pudo detectar que del total de víctimas de femicidio adultas mayores, solo 7 habían hecho denuncias formales, y en otros 12 casos había conocimiento de hechos previos de violencia de género. «A los obstáculos generales para acceder a la justicia, en este grupo etario se agregan además las dificultades propias de la edad para trasladarse, teniendo al menos 4 de ellas algún tipo de discapacidad», precisaron. Finalmente, el informe de la OVD expresa que el grupo etario de víctimas mayores de 75 años, especialmente, es el que más depende de otras personas para realizar denuncias, y que esta dato coincide con las tendencias del informe realizado en 2007 por la Academic Council on the United Nations System (Acuns). (Fuente: Télam)