Buscan modificar la forma por la cual los argentinos eligen a sus representantes

El diputado nacional Gustavo Menna presentó un proyecto de ley para que se modifique la metodología a través de la cual los argentinos participamos de las elecciones. Puntualmente, se busca eliminar el mecanismo actual para pasar al modelo de boleta única en papel.

En una entrevista con El Diario, el representante de los chubutenses en la Cámara Baja del Congreso de la Nación recordó que “a nivel nacional se vota con boleta partidaria. Es decir, cada partido político o coalición es la encargada de diseñar e imprimir las boletas con sus candidatos”.

“Tenemos este fenómeno de que vos entrás al cuarto oscuro y tenes una cantidad importante de boletas de cada partido y tenes que seleccionar la que a vos te gusta. Además, están esas listas en las que muchas veces están pegadas todas las categorías”, apuntó.

Nuevo mecanismo

En contrapartida, la boleta única en papel, que es la que se utiliza en la mayoría de los países de América Latina, salvo en Argentina y Uruguay, “es una papeleta que se encarga de imprimir el Estado y que por categoría aparecen todos los candidatos”.

“Cuando el elector va a votar, no va con una boleta, sino que el presidente de mesa le da una papeleta por cada categoría electoral que se elige. El elector va a un espacio, porque ya no hay más cuarto oscuro, va a un biombo para preservar el secreto de su voto y marca en el candidato que más le gusta o no hace nada y es un voto en blanco. Luego pliega esa papeleta, sin meterla dentro de un sobre, y la pone en la urna. Si se elige más de una categoría, va a recibir dos papeletas, las cuales se meten en urnas distintas”, precisó Menna.

Igualdad en la competencia electoral

Al defender esta iniciativa, el diputado de Juntos por el Cambio remarcó que “esto facilita e iguala la competencia electoral, porque se termina el robo de boletas, se termina la destrucción, porque destruye la boleta está destruyendo su propia oferta electoral. Ya no necesitas una superestructura de fiscales, porque esto garantiza que va a haber boletas en todas las mesas”.

En tanto que el legislador nacional consideró que este mecanismo “pone a todos en igualdad de condiciones, no solo en lo que es el costo de impresión de boletas, que lo va a hacer el Estado, sino también en la distribución, que es un problema en provincias tan extensas como la nuestra”.

“Favorece a todos los partidos”

Por último, Menna detalló que esto “favorece a todos los partidos, porque en muchas elecciones vimos que había faltante de boletas de algún candidato o de algún partido más chico, porque no tienen boletas o no tienen un fiscal en cada mesa que las reponga”.

“Este es un modo mucho más racional y eficiente. En una elección común se imprimen unas 800 millones de boletas, porque por lo general se imprime, de mínima, un padrón, pero hay partidos que imprimen dos o tres padrones. Y todas esas boletas se tiran, lo que es un derroche de dinero y un derroche de papel, con todo lo que ello implica ambientalmente”, concluyó el diputado nacional.