Buscan ampliar los talleres sociales de la Municipalidad

La crisis económica que sufre la provincia alcanza a todos los estamentos sociales, agravada por la cuarentena extendida, en este marco, el intendente Gustavo Sastre, junto a la secretaria de Hacienda, Vanesa Cabrera y el secretario de Educación, Cultura y Deportes, Diego González, recorrió las instalaciones del Comedor Infantil de Puerto Madryn, donde dialogó con las autoridades de la institución sobre distintos proyectos vinculados a la realización de talleres de esparcimiento, además de analizar diferentes alternativas para mejorar su recaudación, ya que una de sus principales fuentes de ingresos era el Bingo Municipal pero, debido a la pandemia, se encuentra sin actividad.

La situación del comedor

Al respecto, el Jefe Comunal explicó que “se trató de una recorrida institucional que hace tiempo no se realizaba y nos permitió conocer cada uno de los sectores y espacios con los que cuentan el Comedor. Realmente es admirable el trabajo social que vienen haciendo y fundamentalmente el vínculo que tienen con la comunidad. Por eso creemos necesario que como Estado debemos estar presentes acompañando con las acciones que estén a nuestro alcance, aquí hay un gran capital humano que trabaja en forma solidaria y desinteresada y es algo que tenemos que potenciar”.

En ese sentido, agregó: “Dialogamos con las autoridades quienes nos manifestaron la necesidad de contar con profesores para llevar adelante distintos talleres que les permitirán dar uso, por ejemplo, a la sala de computación y a la cancha de césped sintético. Justamente, dadas las limitaciones económicas que tienen, no pueden afrontar los costos por eso, buscaremos alternativas para que puedan poner en funcionamiento todos los espacios con los que cuentan”.

El Jefe Comunal agrego: “Asimismo, algunos funcionarios de nuestro gabinete ya habían mantenido una serie de encuentros, por lo que en esta oportunidad nos invitaron a realizar una recorrida en el lugar. La visita la hicimos en conjunto con Diego González, Gustavo Di Módica y Vanesa Cabrera y pudimos analizar cuestiones vinculadas a la habilitación del Comedor y sobre los aportes que ellos reciben porque un porcentaje de lo que se recaudaba en el Bingo Municipal ya no lo están recibiendo, por lo tanto, buscamos algunas alternativas como para que ellos puedan continuar con el funcionamiento y las diferentes actividades que están proponiendo”, cerró Sastre.