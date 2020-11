Brown debutará de visitante ante Alvarado

El sorteo de la Primera Nacional se conoció este jueves realizada en el Predio de la AFA y con trasmisión online vía su canal de YouTube.

Guillermo Brown, en la 1° Fecha de la Zona A de la Fase Reválida, visitará a Alvarado en Mar del Plata, el próximo 28 de noviembre.

1° Fecha, Brown en Mar del Plata

Con fixture. Así, con programación y con todo dispuesto para planificar lo que será su inicio en la nueva competencia de la Primera Nacional, está desde este jueves Guillermo Brown, tras conocerse el sorteo del fixture de la Primera Nacional como así también del resto de las categorías.

La 1° Fecha de la Zona A de la instancia Reválida, donde estará en juego el segundo ascenso a la Liga Profesional (Primera División), el equipo que comanda Marcelo Broggi, jugará en condición de visitante, midiéndose el 28 de noviembre ante Alvarado en Mar del Plata.

La 2° Fecha, tendrá a los brownianos jugando en condición de local, recibiendo en el Estadio “Raúl Conti” a Mitre de Santiago del Estero, el 5 de diciembre. Posteriormente, por la 3° fecha, jugará nuevamente fuera de casa, viajando hacia Mendoza el 13 de diciembre para jugar ante Independiente Rivadavia.

Luego, será turno de la 4° programación, donde “la Banda” será anfitrión de Belgrano de Córdoba, el 19 de diciembre; para que, por la 5° Fecha, juegue en condición de visitante ante Barracas Central el 27 de diciembre.

Ya en el 2021, Brown jugará por la 6° Fecha, nuevamente como visitante, en este caso en Mataderos ante Nueva Chicago. Cerrará esta etapa clasificatoria, por la 7° fecha, ante San Martin de San Juan el 9 de enero.

Esperando completar plantel

Durante estas horas, en Guillermo Brown, se esperaba por la confirmación de un nuevo refuerzo, en este caso un delantero.

Fútbol – Primera Nacional

Zona A – Fase Reválida – Por el 2° ascenso

Fecha 1 (28 de Noviembre)

Barracas Central vs. Independiente Rivadavia

Mitre vs. Belgrano

Alvarado vs. Guillermo Brown

San Martín (SJ) vs. Nueva Chicago

Fecha 2 (5 de Diciembre)

San Martín (SJ) vs. Barracas Central

Nueva Chicago vs. Alvarado

Guillermo Brown vs. Mitre

Belgrano vs. Independiente Rivadavia

Fecha 3 (12 de Diciembre)

Barracas Central vs. Belgrano

Independiente Rivadavia vs. Guillermo Brown

Mitre vs. Nueva Chicago

Alvarado vs. San Martín (SJ)

Fecha 4 (19 de Diciembre)

Alvarado vs. Barracas Central

San Martín (SJ) vs. Mitre

Nueva Chicago vs. Independiente Rivadavia

Guillermo Brown vs. Belgrano

Fecha 5 (27 de Diciembre)

Barracas Central vs. Guillermo Brown

Belgrano vs. Nueva Chicago

Independiente Rivadavia vs. San Martín (SJ)

Mitre vs. Alvarado

Fecha 6 (3 de Enero)

Mitre vs. Barracas Central

Alvarado vs. Independiente Rivadavia

San Martín (SJ) vs. Belgrano

Nueva Chicago vs. Guillermo Brown

Fecha 7 (9 de Enero)

Barracas Central vs. Nueva Chicago

Guillermo Brown vs. San Martín (SJ)

Belgrano vs. Alvarado

Independiente Rivadavia vs. Mitre