Bomberos «venden tortas fritas y empanadas para cargar combustible a los vehículos»

El presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Esquel, Ricardo Bartolomé, se refirió a la acuciante situación que atraviesan los cuarteles de toda la provincia y advirtió que, en algunos casos, «los bomberos venden tortas fritas y empanadas para cargarle gasoil a los autobombas».

En diálogo con AzM Radio, sostuvo que «la Federación, a través de sus asociadas, está en estado de alerta y movilización y la realidad es que hay un proyecto de Ley al cual no le están dando la importancia que le tienen que dar desde el Ejecutivo Provincial, ya ha perdido prácticamente tres veces el estado parlamentario» y agregó que «desde el sistema, hoy, estamos tratando de que se tome el proyecto, que se lo aborde, porque necesitamos esa modificación, la cual hace hincapié en la financiación para las asociaciones».

Deuda de subsidios

Asimismo, Bartolomé planteó que «hoy se nos están debiendo tres subsidios por parte del Estado Provincial a todas las asociaciones, y aparte de la deuda que hay no le están dando la importancia que hay que darle al tratamiento del proyecto de Ley» y, en relación a dicha deuda, precisó que «son aproximadamente $100.000 por año, no es mucho, por eso la idea es también trabajar en levantar la vara».

«Nadie los atiende, ni los concejales»

Por otra parte, el referente de Bomberos en Esquel remarcó: «En este contexto, también hay que sumarle a nuestros compañeros de Bomberos de Dolavon que están pasando por un momento increíble de parte del Ejecutivo Municipal, ya que le quitaron el financiamiento al cuartel con promesas de que se los iba a atender. Pero ni los concejales, ni el intendente le están dando la atención, y por una cuestión de respeto deberían escucharlos. Incluso, el presidente de la Federación estuvo hablando con el intendente para hacerle entender la importancia del bombero en cualquier comunidad, y así y todo no están abordando la situación».

Generando los propios ingresos

«Hay cuarteles que no tienen ni para echarle gastoil a los autobombas. Está el caso de uno de los cuarteles de la Comarca, donde los bomberos tienen que estar vendiendo tortas fritas y empanadas para poder juntar plata y echarla gastoil a los móviles, es una locura», expuso Bartolomé, sumando a ello que «en esta realidad que estamos viviendo no tenemos siquiera la atención para ver de qué manera podemos abordar las diferentes problemáticas de lo que está pasando».

En el caso de Esquel, «estamos bien, no para ‘tirar manteca al techo’ porque todos los insumos de bomberos están a precio dólar y euro, pero podemos garantizar el servicio a nuestra comunidad y en todo el ejido urbano», apuntó.