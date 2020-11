Bomberos de Epuyén en Emergencia

La comisión directiva de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Epuyén emitió un duro comunicado, dirigido «a la sociedad y opinión pública en general», en la que declararon el «Estado de Emergencia Económica, Financiera y de Prestación del Servicio Público» en dicha localidad.

Institución «saneada» pero sin recursos

En tal contexto, explicaron que la Asociación «ha cumplido con todos los requisitos solicitados por el Ministerio de Seguridad de la Nación enviando rendición de subsidios de periodos actuales y anteriores a la gestión, carga de datos obligatorios en el sistema TAD» y advirtió que «nos encontramos dentro de la nómina de asociaciones en condición de percibir el subsidio correspondiente al año en curso; encontrándonos hoy en día ante la realidad de que no recibiremos el subsidio nacional por cuestiones ajenas a nuestra gestión, no tomando en cuenta que la Asociación está al día con todas las formalidades exigibles desde Nación y Provincia, que no existen impedimentos para recibir esos recursos y que la institución está saneada».

Grave escenario

«Por esta situación grave desde lo económico-financiera», continuaron, «la Comisión Directiva ha decidido declarar el Estado de Emergencia Económica, Financiera y de Prestación del Servicio Público en la localidad de Epuyén».

Personal en riesgo

En otro orden, se refirieron a la deuda que el Gobierno Provincial mantiene en materia de subsidios con todos los cuarteles: «El no percibir subsidios provinciales ni nacionales; y la imposibilidad de realizar eventos para recaudar fondos dado el contexto Covid-19, que así y todo no cubrirían los elevados gastos de mantenimiento y servicios que contemplan el óptimodesempeño de la operatividad y el aporte del Municipio es mínimo a los gastos que necesitamos cubrir, ha llevado a la institución a no alcanzar al 100% en elementos de seguridad, indumentaria, falta de combustible, falta de equipos personales para atender emergencias por incendios forestales y de interfase, dinero insuficiente para el pago de cuarteleros, etcétera, poniendo en riesgo elevado al personal del Cuerpo Activo, que al día de la fecha son 20 personas».