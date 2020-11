Bomberos afirman que hace tres años Provincia no abona el subsidio para el servicio

El revisor de cuentas y referente de la Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios, Pablo García, se refirió a las gestiones que desde la entidad realizan para modificar la actual ley que establece el financiamiento del sistema bomberil de Chubut.

Al respecto, García contó que “hemos tenido una reunión días atrás, con un grupo muy importante de diputados, y estamos en la búsqueda de obtener nuestra ley, aquella en la que venimos trabajando desde hace un buen tiempo” y explicó que se prevé “la modificación de la (actual) ley que regula la actividad de los bomberos dentro del territorio provincial; pero no encontramos respuestas en el anterior cuerpo de legisladores, de hecho había existido una presentación que perdió estado parlamentario, este año volvimos a tener reuniones hace unos meses con diputados de distintos bloques a los que les transmitimos la necesidad de modificar este proyecto de ley y obtener diferentes puntos enmarcados en la misma”.

Aumentar la edad de retiro

A su vez, el referente de la Federación contó que “uno de los ítems a modificar es la edad a la que un bombero debe pasar a retiro teniendo en cuenta la formación y demás; la actual ley establece que a los 55 años un bombero sí o sí tiene que pasar a reserva, y estamos buscando ampliar ese límite a 5 años más” y agregó que “también estamos exigiendo, dentro de la modificación de la ley, el servicio propio del bombero, siendo más exigentes con nosotros mismos ya que sabemos que hay varias cuestiones a ajustar; por eso hemos trabajado para ofrecer a los vecinos el mejor servicio de bombero”.

Deuda de subsidios

Consultado sobre las deudas provinciales en materia de subsidios, García manifestó: “La modificación de la ley en la que estamos trabajando también habla de un financiamiento a cada una de las instituciones (cuarteles) del territorio provincial. El cuartel de Madryn tiene una tasa de financiación a través de una Ordenanza, donde cada vecino debe aportar a través de la factura de Servicoop para poder sostener financieramente el cuerpo de bomberos. A nosotros, esto hoy nos permite sostener el servicio, capacitarnos y proyectar a futuro las distintas adquisiciones que necesita el cuartel. Hay cuarteles en el interior de Chubut que carecen de financiamiento municipal y esto se ve agravado, teniendo en cuenta que hace 3 años que el Gobierno Provincial no abona los subsidios correspondientes, que son de $100.000 anuales. Es decir que, durante un año, un cuartel va a recibir ese dinero por parte de Provincia, algo que no sucedió en los últimos 3 años. Por otro lado, la modificación de la ley habla de poder generar un sustento económico serio para que cada cuartel pueda tener este financiamiento y sostener el servicio”.

“No se gerencia sacándose fotos”

El servicio de bomberos “es voluntario cuando lo prestamos, porque obviamente no se va con un talonario para facturar”, apuntó García, aclarando que “tanto el profesionalismo como la capacitación del bombero no son gratis, tienen un costo y aquí es donde se debe apuntar; el gerenciamiento de las emergencias no se hace yendo a un lugar y sacándose una ‘fotito’, haciendo publicidad al organismo provincial al que se pertenece como estamos viendo que lo hace el Gobierno de la Provincia”.

A ello, añadió que “un buen gerenciamiento se hace con equipamiento, con instrumental de última tecnología y con capacitación permanente que cada uno de los bomberos voluntarios del territorio provincial está dispuesto a cumplir; porque, a diferencia del Gobierno de la Provincia, que ha abandonado a cada uno de los cuarteles de nuestro territorio, nosotros sí pensamos en la seguridad de cada vecino”.

Atención dentro del ejido municipal

Preguntado sobre el incremento en el riesgo de incendios ante la inminente temporada de verano, planteó que “tenemos una circular y un compromiso firmado por cada uno de las diferentes asociados del sistema voluntario de la provincia, donde cada asociación prestará el servicio de emergencia dentro del ejido municipal” y remarcó que “hay una salvedad, que es cuando pueden estar en riesgo vidas humanas, como puede ser un accidente de tránsito; no así a incendios rurales y demás, cuestión que le hemos hecho saber a diferentes entidades como por ejemplo, la gente del Parque Eólico ubicado en el Bajo Simpson, teniendo en cuenta que dicho sector está fuera del ejido municipal”.