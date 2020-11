Bolmaro es jugador de Minnesota, pero completará la temporada en Barcelona

Una nueva edición del Draft de la NBA tuvo protagonismo argentino, con la presencia del cordobés Leandro Bolmaro, ex Bahía Basket y hoy en día en Barcelona de España.

El joven, de 20 años, fue elegido en el puesto 23 por NY Knicks pero cedido a Minnesota, que será la franquicia en la que jugará luego de cumplir la Temporada que le resta con el club “culé”.

Nuevo argentino con destino NBA

Este miércoles fue momento del Draft de la NBA, donde hubo presencia argentina, con la elección del escolta cordobés Leandro Bolmaro: el joven, ex Bahía Basket y hoy en día en Barcelona de España, fue seleccionado por NY Knicks pero cedido a Minnesota Timberwolves.

Al respecto de su elección, el jovencito de Las Varillas, indicó en dialogo con el Diario La Nación que “Dormí una o dos horas, todavía no lo puedo creer. Hace cinco años estaba compitiendo en atletismo y ahora estoy en una franquicia de la NBA”.

Bolmaro, fue elegido en el puesto 23, el más alto en la historia para un argentino, ya que Carlos Delfino había sido 25 y elegido por Detroit Pistons. La selección quedó para New York Knicks y de inmediato fue traspasado a Minnesota Timberwolves, en donde Pablo Pregono es parte del staff técnico.

Sin embargo, aún no se incorporará al equipo estadounidense, ya que consciente de que su juego y experiencia está en proceso, continuará lo que resta de la Temporada en Barcelona para buscar luego su lugar en Minnesota.

Vale destacar que Bolmaro, se destacó en Bahía Basket, donde en 2018 fue contratado por “El Barsa” en 2018, club con el que acaba de firmar una renovación de contrato hasta 2023. Tiene una cláusula de salida accesible (no se conoce la cifra, pero la anterior a renovar era de 800 mil euros) y en el receso se analizará si se suma a la institución de Minneapolis en la 2021/22 o si continúa desarrollándose en Europa.