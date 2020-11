Ball sobre la reestructuración: “Es un acuerdo mucho más positivo para los tenedores”

En el transcurso de los últimos días el Gobierno de Chubut anunció un principio de acuerdo para reestructurar la deuda pública provincial. Si bien se dio a conocer la información como si resultara una noticia sumamente positiva, los especialistas no están tan convencidos de ello y plantearon reparos sobre la información oficial que se emitió al respecto.

En este contexto, el economista Facundo Ball mantuvo una entrevista con El Diario en la que se pronunció sobre el principio de acuerdo entre algunos bonistas y el Poder Ejecutivo de Chubut. En primer lugar, el especialista consideró que “lo que se ve es que van a lograr lo buscado, que no sé si lo es mejor, pero lo buscado era lograr un auxilio financiero de estos tres años de gobierno. En 2021, 2022 y 2023 van a tener un oxígeno financiero, pero van a perjudicar a la siguiente gestión porque va a haber un pico de vencimientos a partir de 2024”.

En tanto que también remarcó que “no hay casi logros, más que ese, que es un logro del corto plazo y no de mejorar la estructurar de vencimientos y la curva de vencimientos no se aplana. Porque se achica durante los primeros tres años y después va a saltar fuerte”.

Sin seguir los lineamientos de Nación

“No se han obtenido grandes logros. Se decía que se buscaba seguir los lineamientos de la reestructuración de la deuda de Argentina, y estos lineamientos no parecen ser lineamientos parecidos a los de la reestructuración de la deuda nacional”, agregó el economista.

Precisamente, explicó que “no se logró una reducción de tasa, mucho menos una tasa parecida de la que logra el Gobierno Nacional. Quita de capital no se ha logrado, o por lo menos no informaron eso. Con estos números, va a terminar pagando en intereses mucho más de lo que hubiera pagado sin reestructurar, porque no bajó la tasa y alargan el plazo”.

Sin detalle

En esta misma postura, Ball insistió con que lo único positivo de la iniciativa para reestructurar la deuda pública fue la extensión de los plazos para lograr un alivio en las arcas durante los próximos meses.

“Tal vez los números finales y la propuesta final termina siendo mejor, pero eso aún no lo sabemos. No hay un detalle de cómo van a ser los pagos, de cómo es la estructura de pago de acá en adelante”, enfatizó el especialista.

Acuerdo a favor de los tenedores

En tanto que también remarcó que “en principio, no parece un buen acuerdo. Es un acuerdo mucho más positivo para los tenedores. Otro dato que refuerza esto es que informaron que se acuerda una compensación por el consentimiento del acuerdo, que va a ser de 50 puntos básicos del capital circulante”.

“No solo que no hay una baja sustantiva de la tasa de interés, sino que también se les va a pagar una compensación por aceptar, lo cual aumenta el flujo de dinero que saldría respecto al no arreglo, o a la situación actual. No parece ser un acuerdo positivo para la Provincia”, reclamó el economista chubutense.