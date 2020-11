Aspirantes al Ejército Argentino rindieron examen en Puerto Madryn

El intendente de la ciudad, Gustavo Sastre, acompañó durante la jornada de examen a los jóvenes que buscan ingresar al Ejército Argentino. La actividad tuvo lugar este viernes en la sede del Bingo Municipal donde más de 100 aspirantes pudieron realizar las evaluaciones y los análisis para concluir la inscripción. Esta iniciativa fue posible gracias a distintas gestiones encabezadas por el Ejecutivo, mediante las cuales se logró que las autoridades de la Fuerza viajen de Comodoro Rivadavia hasta Puerto Madryn.

“Hace un tiempo me junté con un grupo de jóvenes que se acercaron para ver qué posibilidad había de generar esta instancia de examen. Y cuando las cosas se gestionan y hay interés de que esto suceda, los resultados se dan. Por eso quiero agradecer infinitamente a todo el personal del Ejército que se molestó para venir hasta nuestra ciudad. Porque de esta manera logramos que los chicos de Madryn tengan la posibilidad de cumplir un sueño de ingresar a la Fuerza”, valoró el Jefe Comunal.

Además, explicó que “siempre es bueno también tener en claro que esto no solamente se busca por una necesidad, sino que se trata de jóvenes de fuertes convicciones y con un alto grado de compromiso hacia nuestro país. Están convencidos de lo que quieren, adónde quieren llegar y cómo quieren servir. Así que para mí, que esto hoy suceda en Puerto Madryn es una gran satisfacción, porque estamos cumpliendo con la promesa al grupo de madrynenses que nos solicitó ayuda”.

Por último, Sastre añadió: “Que desde nuestra ciudad podamos aportar a una fuerza tan importante y emblemática para nuestro país como lo es el Ejército Argentino es muy bueno. Ojalá que el ejemplo de estos jóvenes pueda ser replicado por muchos más y que en esa línea podamos seguir aportando desde nuestro municipio a fortalecer las instituciones dedicadas a la seguridad”.

Vale destacar que esta iniciativa fue posible luego de que un grupo de cinco jóvenes se contactaron con el Intendente a través de las redes sociales en septiembre pasado. Allí plantearon las dificultades que atravesaban para poder concretar los formularios de inscripción. Ya que dentro de los requisitos se incluía un análisis psicofísico que siempre es realizado por profesionales médicos pertenecientes a la Fuerza con asiento en Comodoro Rivadavia pero que, ante la situación de pandemia, no podían viajar.