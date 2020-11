Argentina se paralizó ante la muerte de su máximo ídolo

Diego Armando Maradona murió este miércoles tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. Conmoción mundial por la partida del astro futbolístico. Miles de argentinos salieron a las calles y se juntaron en lugares clave para la vida del Diego para despedir al ídolo nacional. El cuerpo del futbolista será velado desde el jueves hasta el sábado en la Casa Rosada donde se espera que pase un millón de personas. El país se paralizó ante un día que quedará en la historia.

Causas del deceso

Maradona murió por una insuficiencia cardíaca aguda, congestiva, crónica que generó un edema agudo de pulmón. Esa es la conclusión a la que llegaron anoche media docena de médicos forenses oficiales y un perito de parte de la familia, que realizaron la autopsia al cadáver de Diego Maradona en el hospital de San Fernando para determinar las causas de la muerte del ídolo.

La autopsia se efectuó mientras en los alrededores del hospital de San Fernando fanáticos cantaban vivando a Maradona como si recién hubiera entrado a la cancha al grito de «el que no salta es un inglés”.

“Será eterno”

En los últimos días, su familia y entorno habían notado a Maradona «muy ansioso y nervioso», por lo que se había reflotado la idea de trasladarlo a Cuba para su rehabilitación, donde ya había pasado unos años luchando contra su adicción a la cocaína.

A los 60 años, cumpliendo una carrera deportiva exitosa, histórica, épica, campeón Mundial en México 1986; murió en su casa de Tigre, tras una descompensación. Semanas atrás había superado una operación y todo parecía indicar que, como en anteriores oportunidades, lograría recuperarse favorablemente.

Este 25 de noviembre, en horas del mediodía, se apagó su luz. En la tierra. Porque como lo dijo Lionel Messi en su posteo despedida, será eterno.

¿Cómo recordarlo? Será cuestión personal. Pero sí, será bueno repasar lo dicho por Roberto Fontanarrosa al respecto: “La verdad, no me importa lo que Diego hizo con su vida. Me importa lo que hizo con la mía”. Y si es lo que hizo con la de cada uno de los amantes del fútbol, lo que hizo, fue precisamente eso, aportar su amor por el fútbol.