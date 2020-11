Argentina quiere sumar en Perú

La Selección Argentina de futbol emprendió este lunes su viaje hacia Perú, donde en la noche del martes jugará por la 4° Fecha de las Eliminatorias Sudamericanas CONMEBOL Catar 2022 frente al conjunto peruano.

Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa post entrenamiento matutino de su equipo; el que se vislumbra el regreso a la titularidad de Nicolás Tagliafico al sector defensivo y confirmándose Lo Celso como reemplazante de Exequiel Palacios, en tanto que se sostendrá Nicolás González pero en su posiciono natural de delantero.

A Perú y con equipo confirmado

Desde las 21:30 horas de esta martes, la Selección Argentina visitará a Perú por la 4° Fecha de las Eliminatorias Sudamericanas CONMEBOL Catar 2022, partido que se jugará en el Estadio Nacional de Lima, tal como fue confirmado por comunicado por la organización sudamericana y la Federación de Futbol Peruano.

La Selección emprendió viaje este lunes por la tarde, luego de los entrenamientos matutinos realizados en el Predio de Ezeiza, que estuvo a cargo del PF Luis Martín, quién mechó labores de coordinación con ejercicios lúdicos.

Posteriormente, junto al DT Lionel Scaloni realizaron movimientos futbolísticos, con un ensayo táctico que se extendió por espacio de 30 minutos y sobre el cierre del mismo, hicieron foco en balón detenido, a favor y en contra.

Los arqueros del plantel hicieron una sesión de trabajos específicos para luego, acoplarse al resto del grupo.

Para este partido, ya están a disposición y recuperados, el defensor Nicolás Tagliafico, quien superó la molestia en los isquiotibiales de la pierna izquierda que lo marginó del encuentro con Paraguay; mientras que Giovani Lo Celso será el reemplazante por lesión de Exequiel Palacios. La duda, está en el ataque, ya que el entrenador se disputa entre Nicolás González y Joaquín Correa.

De esta forma, el once inicial estaría conformado por Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González.

Habló el DT

En conferencia de prensa, el entrenador de la Selección Lionel Scaloni, que dialogó con los periodistas de manera virtual, indicó que “ante Paraguay creo que fue todo nuestro. De lo mejorcito que venimos haciendo, en el segundo tiempo. Nos faltó concretar las situaciones que tenemos”.

En cuanto al once inicial, no dudó en confirmarlo: “el equipo está confirmado. Iremos con Armani; Montiel, Martínez Quarta, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Lo Celso; Nico González, Messi y Lautaro Martínez”.

Con respecto a la reconfirmación de González como titular, opinó que “creo que Nico (González) hizo un buen partido. No teníamos dudas de lo que le podía dar al equipo. Está en un buen momento, creemos que puede ser un jugador importante”.

En cuanto a la utilización del VAR en el choque ante Paraguay y la polémica dada, indicó que “el otro día estábamos convencidos de que el gol anulado era válido. Fue duro a nivel psicológico. Igualmente el equipo siguió atacando”.

“Hay algunas decisiones que en otros lados se toman diferente. El protocolo del VAR es igual en todo el mundo, si no no tiene sentido”, aseveró.

Más aun sobre el juego, aseguró que “creo que encontramos el camino para atacar cuando el rival se mete atrás. Pero imagino que a Perú le gusta jugar al fútbol, tiene jugadores de buen pie. Pienso que su idea también es atacar, que puede haber espacios”.

Fútbol – Eliminatorias Sudamericanas Catar 2022

Programación Martes – 4° Fecha

Ecuador vs. Colombia

Lugar: Quito

Hora: 16:00 hora local

Árbitro: Jesús Valenzuela (Ven)

Venezuela vs. Chile

Lugar: Caracas

Hora: 17:00 hora local

Árbitro: Patricio Loustau (Arg)

Paraguay vs. Bolivia

Lugar: Asunción

Hora: 20:00 hora local

Árbitro: Alexis Herrera (Ven)

Uruguay vs. Brasil

Lugar: Montevideo

Hora: 20:00 hora local

Árbitro: Roberto Tobar (Chi)

Perú vs. Argentina

Lugar: Lima

Hora: 19:30 hora local

Árbitro: Wilmar Roldán (Col)