Arcioni debe explicar cuánto dinero ingresó por el canon pesquero y cómo se repartió

En la sesión virtual que se desarrolló este martes por parte de los diputados provinciales, no hubo hora de preferencia ni tampoco discusiones relevantes. No obstante, sí se aprobaron algunos pedidos de informes solicitados por legisladores de distintos bloques.

Uno de estos fue impulsado por Rossana Artero, legisladora que fue electa por Chubut al Frente y que hoy forma parte del Interbloque. El mismo le exige al Gobierno Provincial que elabore una serie de informes precisando cuánto se cobró en concepto del Fondo Ambiental Provincial (FAP) y cómo se repartió el dinero con los municipios correspondientes.

Puntualmente, el texto de la solicitud impulsada por la ex intendenta de Rawson pide conocer “los importes ingresados al erario provincial en virtud de la percepción del Fondo Ambiental Provincial, desde la entrada en vigencia de la Ley I N°620, indicando cajones desembarcados, importe, sujeto obligado e intereses”.

Asimismo, la petición no queda ahí, ya que el pedido de informes también exige conocer los importes depositados a los municipios correspondientes. En caso de que no haya habido percepción alguna, la administración de Mariano Arcioni debe informar sobre las “intimaciones realizadas”.

El proyecto de Artero, que fue aprobado este martes por la Legislatura, también le exige al Poder Ejecutivo una copia de emisión de cada certificado de deuda emitido y actuaciones de la Fiscalía de Estado para perseguir los cobros correspondientes.

Por último, la solicitud solicita al Gobierno Provincial los “avisos realizados a la autoridad portuaria en orden a suspender los servicios portuarios al sujeto deudor, negando los desembarcos”.

En este contexto, vale recordar que días atrás la intendenta de Camarones, Claudia Loyola, impulsó un escrito en la Oficina Anticorrupción para solicitar que se investigue el cumplimiento de la ley en cuestión. Puntualmente, la norma obliga a pagar el valor de un litro de combustible diésel por la descarga de cada cajón de langostino.