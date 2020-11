“Aprendé desde casa” cierra con charlas acerca de deportes de playa

El próximo martes 1° de diciembre se dará una jornada completa de charlas acerca de Deportes de Playa, en lo que marcará el cierre del Ciclo de disertaciones virtuales organizadas por el área de Deportes y Educación de la Municipalidad de Puerto Madryn, el denominado “Aprendé desde casa”.

Se tratará diversas temáticas como ser Beach handball, Futbol Playa, Atletismo de Playa, Stand Up paddle, Basket Playa, Festival de Playa ´Antonio Torrejón´ , Juegos de Playa LGBT e incluso, la palabra de un periodista de España, quien hablará acerca de los eventos de Verano en Europa 2020 en post pandemia.

El próximo martes 1° de diciembre, se realizará el cierre del Ciclo de charlas de Deporte social, organizado por la Secretaria de Deportes, Cultura y Educación de Municipalidad de Puerto Madryn, el denominado “Aprendé desde casa”.

Será con una jornada en la que se brindarán una buena cantidad de charlas, con actividades desde las 14 horas, con la temática “Deportes de Playa”: SUP, Basket Playa, Beach Handball, Atletismo de Playa, Fútbol Playa. Kayak Polo, Beach Tennis y además, Juegos de Playa LGBT, Festival Antonio Torrejón, Copa de Campeones en Playa y Eventos de Europa 2020, entre otros temas, serán los que se abordarán con diversos disertantes y que podrá seguirse a través del canal de YouTube «Eventos Madryn».

En dialogo con El Diario Web, el Secretario de Deportes, Cultura y Educación municipal, Diego González, comentó al respecto que “el Ciclo de charlas permitió no solo mucho aprendizaje, sino también muchos contactos. Entonces, al momento de pensar el cierre con el equipo de la Subsecretaría pensamos en, como se viene el verano, si bien no sabemos cómo se va a desarrollar, el generar una jornada sobre deportes de playa”.

Detalló a la vez que “se armó para el 1° de diciembre desde las 14 horas con distintos eventos de playa y deportes de playa, con la palabra de referentes de las federaciones y organizadores; donde contarán acerca del deporte, la actualidad, que se hizo durante la pandemia y que se espera en cuanto la pandemia lo permite sobre eventos”.

González, destacó que “está bueno porque nos reconocen como una ciudad que puede desarrollar perfectamente eventos de deportes de playa. Esa una decisión desde la gestión de Ricardo (Sastre) que ahora continua Gustavo de traer eventos importantes de nivel nacional e internacional, porque eso visibiliza la ciudad para el turismo”.

En cuanto a las temáticas de las que se podrá disfrutar, González valora que “se armó una grilla extensa donde la gente podrá disfrutar de deportes que se han practicado en la ciudad, otros que no, se podrán disfrutar distintas experiencias. Cerramos con un periodista que explicará como se desarrollaron los eventos en el verano europeo durante la pandemia”.

Precisó además que “tenemos deportes nuevos como el atletismo de playa que es una propuesta del profesor Hugo Wedertz, muy interesante. Estará la Federación y Confederación de handball y se hablará sobre el Beach handball, como se desarrollará si la pandemia lo permite; también estará el futbol playa, más el Stand Up Paddle que es una actividad que está creciendo mucho”.

Sumó a la vez que “estará la gente del Club de Equitación que contarán acerca de la Copa de Campeones, en la que se compite en la playa. También si la pandemia lo permite se hablará del Festival LGBT, asimismo el 2° Festival de Playa ´Antonio Torrejón´”. Agregando que “estará el Básquet Playa que tendrá gente de Italia y España contando como se desarrolla la actividad en la arena, también Kayak Polo. Estará además el Beach Tenas que tiene su circuito nacional. Son un poco más de diez charlas”.

Para el Secretario municipal, este evento online es interesante ya que “la gente podrá ver deportes que ya conoce y también deportes que aún no conoce y como se desarrollarían si la pandemia lo permite. Es una grilla bastante variada y cada uno podrá ver la que más le interese”.

Planificando el verano

Diego González, destaca constantemente que se desarrollarán actividades deportivas y recreativas durante el verano madrynense si la pandemia y la situación sanitaria así lo permiten. Por lo que consultado acerca de eventos en Puerto Madryn para los próximos meses, comentó que “lo que nos pide el Intendente es que nos preparemos para cualquier escenario, sea el presente, sea el que tengamos la vacuna. Durante la pandemia hemos trabajado para tener un verano bastante interesante. Trabajamos con los Municipios de Comodoro, Esquel y Rada Tilly armando protocolos para Colonias de Vacaciones y para competencias individuales y grupales. Estamos esperando la resolución sobre ello, para según eso adaptar las competencias”.

Acerca del ´Festival Antonio Torrejón´ , González explicó que “la idea era trascender lo regional y nacional en algunos casos. Si la pandemia lo permite, tal vez tengamos alguna fecha nacional en deporte individual. Tal vez tengamos más deportes individuales que de conjunto, por una cuestión de organizarnos para poder llevarlo adelante”.

“Venimos trabajando el Festival, esperamos que la pandemia nos permita desarrollar las ideas que veníamos trabajando y si no, poder hacer un evento de la mejor calidad, honrando a Antonio y a su nombre”, indicó.

Asimismo, sumó que “la idea también es la de hacer una muestra cultural e histórica, según lo hablamos con Cecilia Torrejón, para que la gente pueda ver la historia de la ciudad con la actividad en el agua”, finalizó González.

Deportes – Ciclo de Charlas “Aprendé desde casa”

Cierre del evento

Martes 1° de diciembre – Cronograma de disertaciones

14:00hs. Apertura (Autoridades y Autoridades de Federaciones)

14:30hs. Beach Handball (Federación Chubutense y Confederación Argentina Handball)

15:00hs. Stand Up Paddle (Juliana González)

15:30hs. Básquet Playa (Federico Ciccodicola –Italia- y Alejo Medero -España)

16:00hs. Juegos de Playa LGBT (Subsecretaría Deportes de Madryn)

16:30hs. Atletismo de Playa (Hugo Wedertz)

17:00hs. Fútbol Playa (Arena Madryn)

17:30hs. Festival “Antonio Torrejón” (Subsecretaría Deportes Madryn)

18:00hs. Kayak Polo (Eugenia Faggi –AAKP-)

18:30hs. Copa Campeones en Playa (Club Equitación Puerto Madryn)

19:00hs. Beach Tenis (Soledad Oneto y Jessica Orselli)

19:30hs. Experiencia eventos Europeos (Luis Torres, experto en eventos y promoción deportiva