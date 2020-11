Anuncian la Escuela de Técnica individual

Por organización de dos entrenadoras, se planifica para los próximos días, el inicio de la Escuela de Técnica Individual de Hockey.

La actividad, tendrá su inicio el próximo 16 de noviembre, destinada a jugadoras y jugadores con experiencia en la disciplina, que busquen mejorar en condiciones técnicas para complementar su juego.

Alternativas ante la pandemia

El hockey es una de las disciplinas deportivas que no pudo iniciar su actividad competitiva en el valle chubutense ante el avance de la pandemia; por lo que los clubes debieron reinventar sus actividades para sostener a sus jugadoras en actividad.

Aún, los deportes de conjunto no están habilitados para cumplir con sus entrenamientos físicos en la ciudad de Puerto Madryn, por lo que algunas entrenadoras se han reformulado la posibilidad de seguir capacitando a las deportistas y mantener encendida el amor por esta disciplina.

De esta forma, entre Carolina Quiroga y Camila Martínez, han diagramado la Escuela de Entrenamiento Integral de la Técnica Individual de hockey, donde en tres bloques, trabajarán junto a los y las participantes, diversos gestos técnicos.

El bloque N°1 estará conformado por 10 entrenamientos, donde se abordarán los gestos técnicos principales, uno por uno, poniendo foco en empuñaduras, postura y ejecución. Se aprenderá de esta forma, la técnica para aplicarla de manera correcta en función del juego y la toma de decisión.

Al respecto, la entrenadora Carlina Quiroga, con experiencia en el Puerto Madryn RC y en El Club Porvenir de la Liga Social Amateur del Golfo, indicó con respecto a la Escuela que “es entrenamiento de técnica individual. Al menos una base de hockey hay que tener. La idea no es solo pulir los gestos técnicos, sino también saber cuestiones conceptuales, como cuando y porque usarlos. También se trabajará las empuñaduras, depende de cada una de ellas, cambia el gesto técnico o la visión que el jugador tenga del juego”.

Sumó que “es aprovechar este tiempo ´para entrenar los gestos técnicos y saber que son”, la coach que ha sido parte de Cuerpos Técnicos de Seleccionados valletanos en certámenes Argentinos.

A la vez, indicó que “muchas jugadoras están consultando”; por lo que ya se están recibiendo consultas y brindando informes a las y los deportistas interesados en ser parte de las clases que iniciarían luego del 16 de noviembre.

Por informes y consultas, los interesados en sumarse podrán comunicarse al número 2914137551 para hablar con carolina Quiroga. Asimismo, pueden contactar por redes sociales Facebook o Instagram de Carolina Quiroga o Camila Martínez, vale destacar que Martínez, es a la vez jugadora del PMRC, una de las más destacadas jugadoras del Valle y además profesora de categorías Formativas del club “lobo marino”.