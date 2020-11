Ante la reprogramación de la Primera Nacional, el Federal A iniciaría en diciembre

Esta semana, se conoció que el Torneo de Primera Nacional, aunque se espera información oficial de la AFA, iniciaría el 28 de noviembre y no el 21 como estaba estipulado en un principio.

De esta forma, las postergaciones se darían en las categorías que las anteceden; por lo que el Torneo Federal A comenzaría la primera semana de diciembre y recién para enero 2021, lo haría el Regional Amateur.

La primera semana de diciembre

Si bien resta que la Asociación del Fútbol Argentino lo informe de manera oficial, fuentes indican que el Torneo de Primera Nacional comenzaría el 28 de noviembre y no el 21, tal como había sido anunciado semana atrás.

Esta reprogramación en la fecha de comienzo, también llevaría a cambios en las fechas de inicio de las categorías inferiores, como ser el Torneo Federal A y el Torneo Regional Amateur.

En cuanto al Federal A, el sitio web Ascenso del Interior indicó que en cuanto a formato “tendría una reunión esta semana para definir el formato y la fecha de inicio”.

A lo que agrega “para fines de esta semana o principios de la siguiente, se espera que el Comité Ejecutivo de AFA tenga un conclave donde se aprueben los diferentes formatos de las divisionales de ascenso en el fútbol argentino”

“El procedimiento es simple: si en estas próximas horas se resuelve la manera que jugará la «vieja» B Nacional, inmediatamente, desde el Consejo Federal, avanzarán en conjunto con los clubes del Federal para acordar una fecha de reunión y así también finiquitar su formato”, se aseguró desde la página web especializada en ascenso.

“El día elegido sería el viernes 13”, por lo que se está a espera de qué podría suceder en el dia de hoy.

En cuanto a formato “aún no hay certezas. Lo que suceda con la Primera Nacional puede ser un indicativo y una importante línea a seguir, pero desde el Consejo Federal trabajan en diferentes modelos y hasta algunos clubes han enviado sus propuestas que serán analizadas” cuentan en Ascenso del Interior.

Acerca de fechas, indica que “si la Primera Nacional se mantiene el 21/11, el Federal A comenzará dos semanas después, es decir, en el mes de Diciembre. La fecha del 5/12 es la apuntada pero quedará ad referendum de lo que decidan los propios dirigentes dentro la reunión cuando se realice. Si la ex B Nacional modifica su fecha para más adelante, habrá corrimiento, y lo mismo sucederá con el Federal”.

En cuanto al Regional

En el Torneo Regional Amateur, participarán tres equipos, todos comodorenses, como ser CAI, Huracán y Jorge Newbery: sobre ello, Ascenso del Interior indica que “no está exento de toda esta «pirámide» o cadena a la hora de la toma de decisiones y lo que se resuelve en una, repercute en el resto”.

La nueva fecha, sería enero de 2021; mientras que en cuanto a formato “habrá que esperar ya que desde el Consejo Federal la intención es ir evaluando la progresión y desarrollo de los entrenamientos en las diferentes regiones para luego fijar una fecha de inicio dentro del mes mencionado y por último diagramar un organigrama de juego”.