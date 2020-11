Ana Clara Romero reclamó el regreso a clases en Chubut

La presidenta del bloque de Juntos por el Cambio, Ana Clara Romero, se expresó por la falta de respuestas al pedido de protocolos y condiciones necesarias para el regreso a clases en la provincia de Chubut. Acompañó a los autoconvocados denominados “Padres Organizados” quienes realizaron una clase abierta en la Plaza San Martín de Comodoro Rivadavia.

En el mismo sentido, la concejal informó que en la pasada sesión del Concejo Deliberante presentó un proyecto de apoyo para que se declare la emergencia educativa tanto a nivel provincial como nacional, buscando que se garanticen infraestructura adecuada, pago de salarios docentes y contar con un protocolo para el regreso a las aulas especialmente para todos aquellos que hayan discontinuado sus trayectorias escolares.

También buscando generar encuentros presenciales de fin de año para dar un cierre de etapa para aquellos alumnos que terminan sus ciclos educativos, es decir los egresados del jardín, primaria y secundaria.

Sobre el reclamo salarial docente que vive Chubut, la concejal expresó que “No son reclamos que se contrapongan entre sí, sino todo lo contrario. No tener clases aunque sea parcialmente presenciales además de atentar contra el derecho a educarse y socializar de los niños, invisibiliza el legítimo reclamo de docentes por la falta de pago de su salario e infraestructura deficiente.

No podemos “acostumbrarnos” y naturalizar esta tragedia, no puede ser que esta no sea una prioridad para el gobierno, hay que trabajar para un 2021 en y con las escuelas”.

La edil hizo referencia al duro informe de UNICEF “Educación en pausa” en el cual se advierte por la educación en Latinoamérica, “Este informe nos dice que cada día que pasa con las escuelas cerradas se va dando forma a una catástrofe generacional, que tendrá profundas consecuencias para la sociedad en su conjunto, el problema es que el cierre de las escuelas no afecta a todos por igual. Aquellos que viven en entornos más pobres tienen mayores dificultades para aprender desde casa, donde no necesariamente hay una conexión a internet, una computadora o un escritorio», sentencia UNICEF.

Romero agregó que “Mientras los meses pasan y las escuelas siguen cerradas, para muchos de estos chicos será cada día más difícil reinsertarse en el sistema educativo y el daño será irreversible”.