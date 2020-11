Alertan por fuerte suba de precios de la carne vacuna

En los próximos dos a tres meses podría registrarse una fuerte baja en la faena vacuna que ocasionaría una suba en los valores de la hacienda y, después, un consiguiente incremento de los precios de la carne al público que todavía no se puede dimensionar, según expertos del sector. De acuerdo a un relevamiento privado, la carne ya está un 23,7% más cara si se la compara respecto de febrero pasado, antes de la cuarentena.

Este es el análisis que realizó Víctor Tonelli, consultor ganadero, sobre el escenario actual donde, explicó, los feedlots están trabajando a pérdida. Esto por la suba del precio de los granos -el maíz es un insumo clave- y porque venden el novillo terminado a grano a valores mucho más bajos que al que lo compran como ternero para iniciar el ciclo productivo. De los feedlots sale en torno del 60% del ganado que va para el consumo.

Según un informe de la Cámara de la Industria de Carnes y Derivados (Ciccra), en los últimos seis meses, mientras se fue relajando la cuarentena, la carne vacuna subió 4,4%. Sin embargo, si se la compara respecto de febrero, antes de la cuarentena, acumuló ya un incremento del 23,7%.

De acuerdo a Tonelli, de los feedlots salen tres animales mientras ingresa uno para el engorde. «La caída de stock en los feedlots permite esperar una fuerte caída de la faena en los próximos dos a tres meses y una suba de precios importante, de mantenerse la diferencia en el costo de reposición (valor del ternero) superior al 25% y un valor de maíz que hoy lleva al costo por kilo neto producido a 135/140 pesos por kilo. Aun con el nuevo precio de venta de $120/kg menos gastos, el perjuicio no es menor a 10.000 pesos por cabeza según el peso del animal a faena», expresó.

En el último tiempo, en medio del contexto inflacionario, actores de la cadena que se desprendieron de hacienda para no quedarse con pesos en la mano volvieron a reinvertir convalidando precios de terneros que terminaron también presionando sobre la actividad.

Para el consultor, en tanto «el principal problema» que está presionando en este escenario «es la fuerte suba de los granos a nivel internacional». En este sentido, detalló: «Lo que realmente complica es el valor de los granos -el maíz es el de mayor peso en la dieta y se usa para energía mientras la soja para proteína- que subió 55% en los últimos tres meses». «Es por eso que los corrales se están vaciando y en algún momento la oferta va a escasear», pronosticó el experto.