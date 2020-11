Alberetche: “El PJ está ausente de la comunidad”

El referente del sector que presentó la lista Confederación de Agrupaciones Peronistas, Nicanor Alberetche, no descarta ir a la justica luego de la impugnación que recibiera su lista por parte de la Junta Electoral del Partido Justicialista.

Alberetche recordó que armó una nueva lista con peronistas que están cansados que los mismos de siempre no hayan podido ganar elecciones ni lleguen con un mensaje claro a los chubutenses como una verdadera alternativa.

“Este PJ está ausente de la comunidad, no acompaña al Frente de Gremios estatales en su lucha por recuperar sus salarios, no lleva adelante una propuesta de reforma tributaria superadora al actual gobierno, no forman opinión entre los militantes porque está cortada la relación entre los dirigentes y los militantes y esto produce una crisis institucional y política, porque no nos estamos mirando ni cuidando entre nosotros”.

Indicó que ya los cargos están repartidos entre ellos y que ya hay jingles de promoción para la candidatura de algunos, “pero no pueden hablar porque la sociedad ya los juzgó, son siempre los mismos que hace 25 años están en el partido repartiéndose cargos entre ellos”.

Sostuvo que la red de compañeros que armaron en toda la provincia hará un debate para seguir tomando posición en cada uno de los temas, “recién ahora el bloque del PJ Frente de Todos de la Cámara de Diputados se pronunció de manera especulativa sobre la minería”.

Recordó que el Tribunal Electoral del PJ no cumplía con el nuevo cupo y tuvieron que armarlo nuevamente “pero a nosotros no nos llamaron, armaron un tribunal entre gallos y media noche, uno de los integrantes es parte de la lista de candidatos y son detalles que no son menores”.

“Los militantes decimos basta”

Alberetche dijo que los militantes dicen basta a los mismos de siempre y que por eso han juntado voluntades, ganas y pasión “porque este es un espacio que va creciendo lentamente con todos los sectores, estamos construyendo con muchos compañeros entre ellos Daniel Casan de Vanguardia Peronista, Mauricio Mas del Movimiento Evita, Catalá, Reyes, Oriana, Teodoro Gómez, Adrian Barros, Jara, Erica Caminoa y muchos más porque queremos recuperar un partido justicialista reformador”.