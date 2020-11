Ahora recomiendan no utilizar la ivermectina contra el Covid

A mitad de año, y luego de varios meses de pandemia, apareció en todos los medios una nueva esperanza para enfrentar el coronavirus, se trataba del antiparasitario ivermectina.

Pero, esta semana, el Ministerio de Salud del Chubut, a través del Departamento Provincial de Fiscalización de Farmacias, alertó a la comunidad que, mientras no existan evidencias científicas, comparte la posición de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), que “recomienda que no se utilice la ivermectina para el tratamiento y/o profilaxis del SARS-CoV2 al margen de estudios bien diseñados, debidamente registrados, y que sean éticamente aceptables”.

Dicha posición fue expresada en un documento de la entidad, ante la creciente generalización de su consumo.

No es una droga inocua

La ivermectina es una droga antiparasitaria de amplio uso en medicina humana y veterinaria. Y hasta el momento la evidencia científica en curso que evalúa el uso de ivermectina sola o combinada con otras drogas, para la prevención y/o tratamiento de la infección por SARS-CoV2, es de muy baja calidad y no se han reportado datos claros de eficacia clínica, señalaron desde la cartera de salud.

Al tiempo que recordaron que la ivermectina no es una droga inocua y aún a dosis terapéuticas puede provocar un número frecuente (10%) y considerable de efectos secundarios adversos, desde leves a graves.

Lo que decían en abril

En el mes de abril, un estudio colaborativo dirigido por el Biomedicine Discovery Institute (BDI) de la Universidad de Monash en Melbourne en Australia, junto al Peter Doherty Institute of Infection and Immunity (Doherty Institute), aseguraban que, en cultivos celulares, el ivermectin era capaz de matar al coronavirus en 48 horas. “Hemos descubierto que incluso una sola dosis podría eliminar todo el virus a las 48 horas y que, además, a las 24 horas se produce una reducción realmente significativa”, revelaron los investigadores, cuyo trabajo ha sido publicado en la revista Antiviral Research. No obstante, los expertos avisaron en ese momento que los ensayos se tenían que realizar todavía en personas.

“La ivermectina se usa ampliamente y se considera un medicamento seguro. Necesitamos determinar ahora si la dosis a la que se puede usar en humanos será efectiva, ese es el siguiente paso. En tiempos en los que estamos teniendo una pandemia global y no hay un tratamiento aprobado, si tuviéramos un compuesto que ya estuviera disponible en todo el mundo, eso podría ayudar a la gente antes. Siendo realistas, pasará un tiempo antes de que una vacuna esté ampliamente disponible”, afirmó Kylie Wagstaff, autora principal del estudio.