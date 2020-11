AFA se reunió con los presidentes de las categorías y resolvió

La Primera Nacional, comenzará el 28 de noviembre, tal como se confirmó este viernes tras una reunión realizada en el Predio de AFA liderada por su mandamás Claudio Tapia, junto a las autoridades de las mesas de cada categoría de ascenso.

Ante la reprogramación del inicio de la Primera Nacional, también se reprograma en el resto de las divisionales, como ser el Torneo Federal A, anunciado para el 5 de diciembre.

El 28, la fecha para la Primera Nacional

En la mañana de este viernes, hubo reunión en el Predio de la Asociación del Futbol Argentino, en un encuentro protagonizado por el mandamás afista Claudio “Chiqui” Tapia, acompañado por sus pares dirigentes de las mesas de cada categoría de ascenso.

En tal encuentro, quedó reconfirmada la reprogramación del inicio de la Primera Nacional, que será finalmente el próximo 28 de noviembre. A la vez, se indicó que el venidero lunes, se oficializará el formato de disputa, en tanto que el martes se haría el sorteo del fixture.

En tanto, el resto de las divisionales, como ser la Primera B, Primera C, Primera D y el Federal A comenzarán el fin de semana del 5 de diciembre, o sea, una semana después del inicio de la Primera Nacional.

Tener fecha, que les permite programar

De esta manera, Guillermo Brown cuenta con la confirmación del inicio de su competencia y espera no solo formato sino también fixture: los dirigidos por Marcelo Broggi continúan con sus trabajos de pretemporada, esperando la incorporación de dos delanteros para dar por cerrado su mercado de pases.

A la vez, los portuarios tendrían un nuevo ensayo futbolístico, en este caso ante un rival del Torneo Regional Amateur, como ser la CAI de Comodoro Rivadavia: “El Azzurro” comodorense llegará a tierras portuarias el venidero miércoles, a jugar el cotejo y emprender tras el mismo viaje de regreso.

En el caso del Deportivo Madryn, participante del Federal A, tienen también fecha para el inicio de su competencia y los dirigidos por Jorge Izquierdo pero siguen con su mejor preparación.

¿Qué se trató en la reunión?

Según indicó el sitio web Doble Amarilla, “de la reunión participaron, tal como informó Doble Amarilla, Claudio Tapia, el titular de la Mesa de Primera Nacional, Marcelo Achile (Defensores de Belgrano); el de B Metropolitana, Maximiliano Levy (Almirante Brown, campeón del Apertura); el de la C, José Luis Coutinho (Deportivo Merlo); y el de la D, Dante Majara (Yupanqui). También estuvieron Daniel Roncoli y Marcelo Gómez, titulares de Cañuelas y Liniers, ganadores de los Apertura en Primera C y Primera D”.

Tal como fue mencionando más arriba, “se reafirmó que la Primera Nacional empezará su torneo el próximo 28 de noviembre, al igual que el Campeonato de primera del Fútbol femenino”, agregando a la vez que “el resto de las categorías, en tanto, lo hará una semana después. El 4/12, entonces, será el regreso del resto del fútbol argentino”.

En cuanto a formatos, se sumó que “aún no está todo definido, ni oficializado y restan pequeños detalles. El anuncio llegará a principios de la semana que viene”; destacándose que se respetará que “los formatos tendrán un espíritu de respetar que todos los ascensos se definan en cancha y con una ventaja para aquellos que tuvieron una mejor actuación hasta el parón de la pandemia”.