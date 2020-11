Advierten sobre riesgo de reinfección o recaídas a quienes tuvieron Covid-19

Desde hace varias semanas que los partes diarios del Ministerio de Salud de la Provincia están revelando centenares de casos de Covid-19 en la suma de todas las áreas programáticas. De esta manera, desde que inició la pandemia, en Chubut ya se han registrado más de 17.000 casos confirmados.

Ante esta situación, Denise Acosta, referente epidemióloga de Puerto Madryn, se refirió a las recomendaciones que se pueden esgrimir para aquellas personas que ya estuvieron contagiadas. En primer lugar, aclaró que “a nivel internacional, pasados casi 11 meses desde la identificación de la pandemia, hay reportes casos de reinfecciones. No es una norma la reinfección, pero sí las hay”.

“También están las recaídas, que son personas que tuvieron Covid y que pueden empeorar su cuadro clínico habiendo pasado, tal vez, 20 días. Eso es lo que estamos empezando a ver en la práctica nosotros. Antes nos decían que iba a pasar y ahora lo estamos viendo”, agregó.

Seguir cuidándose

La especialista también enfatizó que “las personas con Covid se tienen que seguir cuidando. Hay un montón de cuestiones técnicas que tienen que ver con cómo hacemos el diagnóstico de Covid-19. A medida que pasa el tiempo y uno conoce más la enfermedad, entendemos que síntomas genera y cómo se siente la persona”.

“Entonces, en aquellos cuadros en donde solo hubo una pata del diagnóstico que fue un laboratorio positivo, sin tener síntomas nos genera mucha duda de si tuvo Covid o no tuvo Covid. Y la recomendación a esa persona es seguirse cuidando y la recomendación para la persona que tuvo síntomas es seguirse cuidando porque no sabemos”, apuntó Acosta.

Consecuencias a mediano plazo

En cuanto a las consecuencias que pueden evidenciarse en personas jóvenes que no tienen mayores complicaciones en el transcurso de la enfermedad, explicó que “hay secuelas en el mediano plazo, que tal vez se empieza a complicar su capacidad pulmonar, teniendo 40 o 45 años. Cuidarse sigue siendo una recomendación”.

En otro orden, se refirió a las medidas restrictivas de cirulación, destacando que “una cosa es el rastreo y el aislamiento de los casos, que en eso no tenemos dudas, otra cosa es que todos nos guardemos en casa. Que el sintomático es igual que el asintomático, eso es algo que ha desviado los puntos de atención y que a nivel social se ha puesto mucho énfasis en la cuarentena general”.

Cifras que ascienden

“En nuestro país la cantidad de muertos por millón está llegando a compararse con los lugares que más muertos por millón tienen y seguramente tengamos mayor cantidad a nivel país”, afirmó.

En esta misma línea, aclaró que “localmente nosotros no trabajamos con números, porque para nosotros los fallecidos no son un número y eso es algo que tenemos que trabajar con las familias y la población, porque para nosotros antes de poder de decidir o poder interpretar que una persona puede haber fallecido con la infección de Covid, que no quiere decir que haya sido la causa de muerte”.