A pesar de la cuarentena, se reunió el Parlamento Juvenil

Como todas las actividades presenciales de este año, los estudiantes de escuelas secundarias del Chubut participaron virtualmente del 11º encuentro provincial del programa Parlamento Juvenil del Mercosur.

Estos encuentros tienen como propósito brindar a los jóvenes un espacio de diálogo sobre la escuela media que desean; y en esta edición se dictaron dos talleres virtuales para docentes que acompañan a los estudiantes en el programa, sobre dos temáticas: Comunicación, medios y redes: derechos en medio, a cargo de Cecilia Cañas y Pandemia e inclusión educativa, por Carolina Gauna.

Acto oficial

La actividad contó, en su apertura con la presencia de la subsecretaria de Política, Gestión y Evaluación Educativa, Mirta Antonena, quien destacó “el trabajo de los estudiantes a partir de apropiarse de la palabra y dar sentido a las problemáticas que cobran relevancia y son puestas en diálogo en estos encuentros; destaco el acompañamiento sostenido de los docentes en esta tarea, que pone en evidencia el compromiso con una escuela no solo del presente sino del futuro”.

En primera persona

Agustín Santos, estudiante del Colegio Padre Juan, se mostró muy entusiasmado y conforme con la participación de su equipo en el encuentro. “Fue muy lindo. Nunca habíamos participado, como equipo no habíamos vivido nunca una instancia similar en lo que es un debate. Uno de los ejes que tratamos fue el tema de enriquecernos culturalmente, y la verdad es que la experiencia fue muy buena en todo sentido, tanto cultural como social. Aprendés cosas que quizá en otros ámbitos no experimentás”, dijo.

El joven destacó que si bien se realizaron todas las actividades de forma virtual la experiencia fue muy buena. “Sabemos que por la situación no se podía realizar presencial pero incluso esta edición virtual fue impresionante. Esperamos que nuestros aportes hayan servido porque la verdad fue una oportunidad única para expresarnos, ahí uno dice lo que piensa, con gente de tu misma edad que puede disentir o coincidir con vos, pero ese intercambio de argumentos e ideas es muy enriquecedor para todos”, destacó.

Integración y diálogo

Por su parte, Walter Becerra, referente del programa, expresó que “el propósito de estas jornadas, es abrir y propiciar la participación juvenil en el proceso de integración regional para que los estudiantes intercambien, dialoguen y discutan alrededor de temas que tienen una profunda vinculación con sus vidas presentes y futuras y para que compartan visiones e ideas acerca de la escuela media que quieren”.

Además, detalló que la reunión fue la antesala de lo que sucederá en las jornadas nacionales, donde los estudiantes presentarán el documento provincial construido sobre los ejes de: participación ciudadana, inclusión educativa, jóvenes y trabajo, género, derechos humanos e integración latinoamericana, educación sexual integral y comunicación, medios y redes.