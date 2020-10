¿Vuelven o no los vuelos en octubre a Comodoro y Trelew?

Hace unos días, el Gobierno nacional adelantó que entre el 12 y el 15 de octubre volverían los vuelos de cabotaje en el país, aunque supeditaba esta decisión al análisis que hiciera cada una de las provincias sobre su situación sanitaria frente al coronavirus.

En este marco, en Chubut, aún no sólo no hay ninguna confirmación oficial, sino que las declaraciones de dos de los ministros más influyentes del Gobierno provincial se contradicen entre ellas. Por un lado, el ministro de Gobierno José María Grazzini aseguró que el gobernador Arcioni le encargó trabajar con la ANAC y Aerolíneas porque seguramente van a llegar vuelos con regularidad, pero por otro, el ministro de Salud Fabián Puratich aclaró este viernes que todavía no hay una confirmación oficial sobre el regreso de los vuelos en la provincia y se mostró en contra de una habilitación total: “Agregar a los viajeros va a seguir sobrecargado al sistema”, afirmó.

Vuelven

Según Grazzini, Provincia analiza la vuelta de los vuelos comerciales a Chubut, gestionándose ya con Aerolíneas Argentinas y Flybondi: “Es una parte de acompañamiento al sector privado y una necesidad de las municipalidades de Trelew, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia; sus intendentes manifestaron lo importante de la conectividad con Buenos Aires. Por eso estamos trabajando con el Ministerio de Salud para ver los protocolos”, señaló el Ministro aclarando que pedido, por ahora, es para Trelew y Comodoro.

Con respecto a Puerto Madryn, Grazzini expresó que aún no se contactó la empresa Andes, al tiempo que reconoció la necesidad de un vuelo a Esquel por lo que trabajan “en un vuelo por semana por Aerolíneas en cada ciudad con el 50% de capacidad de pasajeros”.

No vuelven

A su vez, Puratich, refiriéndose a la vuelta de los vuelos regulares en todo el país a partir del lunes 12 o miércoles 15 de octubre, aclaró: «Oficialmente todavía no tenemos ninguna notificación. Hemos visto los protocolos con 50% de ocupación, pero no hay fecha. Creo que eso lo va a anunciar el Gobierno nacional».

El Ministro señaló que se va a tener que ver los motivos de los viajes, «si es por alguna urgencia o por cuestiones familiares. El criterio es ver de dónde vienen, pero también hay actividades esenciales. Si es un vuelo familiar, todos los integrantes van a tener que cumplir con el aislamiento».

En contacto con La Cien Punto Uno consideró que abrir los vuelos de manera total «seria una complejidad para la provincia en cuanto al control de gente. Agregar a los viajeros va a seguir sobrecargado al sistema. Creo que si se habilitan debería ser en una frecuencia baja de gente. Se hablaba de un vuelo diario a Comodoro y otro vuelo diario a Trelew; pero no tenemos la confirmación».