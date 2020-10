Vuelve el transporte interurbano y habilitan Trelew, Madryn y Esquel

A partir de este viernes vuelve el transporte interurbano Trelew-Madryn y el lunes inician los viajes hacia Esquel. El servicio funcionará de lunes a sábado, con frecuencias reducidas y un estricto control de permisos de circulación. La decisión fue anunciada tras una reunión entre el ministro de Gobierno, José Grazzini y representantes de las empresas Mar y Valle y 28 de Julio, que desde hace meses esperaban una respuesta del Ejecutivo, y coincidentemente con los desgarradores testimonios de los empresarios de las últimas horas, apareció un principio de solución.

El miércoles en horas de la mañana, autoridades de las empresas de transporte interurbano que operan en el Valle, advertían que estaban al borde de la quiebra, y cuestionaban la impericia de los funcionarios del Gobierno de Chubut para atender sus demandas. Los testimonios de los protagonistas fueron expuestos por AzM Radio, y en 24 horas, comenzaron a sonar los teléfonos para anticipar que se estaban tomando medidas que permitieran reactivar el servicio desde este viernes.

Según trascendió, las autoridades del Ejecutivo provincial vieron con preocupación que tanto empresarios como trabajadores, sospecharan que detrás de la negativa para trabajar se escondieran otros intereses.

Grazzini con representantes

El ministro de Gobierno y Justicia, José María Grazzini, recibió este jueves en Sala de Situación de Casa de Gobierno a los representantes de las empresas de transporte interurbano ‘Mar y Valle’ y ‘28 de Julio’, quienes plantearon la necesidad de avanzar en la pronta reactivación de distintos tramos para evitar que la empresa presente quiebra.

De acuerdo a la información oficial, los representantes de las empresas, aguardan gestiones del Ministro para reactivar frecuencias cumpliendo con todos los protocolos sanitarios. Horas más tarde se confirmó que se reiniciaba la actividad con frecuencias reducidas en atención a la vigencia del Aislamiento Social.

Información oficial

Según la información que ofreció la prensa oficial, Alfredo Peña expresó al término de la reunión que “solicitamos al Ministro la posibilidad de tener alguna solución al conflicto que poseemos porque la empresa está a punto de ir a quiebra por no poder prestar servicios por la pandemia. Necesitamos una solución urgente para empezar a trabajar”.

“Estamos haciendo los tramos Trelew-Dolavon, estábamos haciendo Madryn pero cuando aparecieron los casos cortamos el servicio. Ahora pedimos las líneas de Madryn y que se reactive la de cordillera, si bien el tramo que hace Mar y Valle es Madryn-Bariloche, como Río Negro no tiene habilitado el transporte, solicitamos habilitar Madryn–Esquel”, comentó el representante de la empresa de transporte.

En este sentido, habría manifestado que el ministro Grazzini “se comprometió a hablar con Intendentes y si están de acuerdo, mañana (viernes) mismo podríamos comenzar a trabajar”.

A su turno, Horacio Hughes habría expresado que “no se trata de un conflicto de la empresa, sino que estamos entrando en crisis debido al parate que hay por la pandemia. Estamos tratando de poner el hombro y remontar la situación, somos empleados de muchos años, y la empresa tiene una trayectoria de más de 60 años”.

“Sabemos que la pandemia no terminará pronto, tenemos que convivir con ella, pero tenemos que empezar a trabajar. El Ministro hará las gestiones pertinentes con el Subsecretario de Transporte, y si se ponen de acuerdo con los Intendentes podríamos retomar el servicio de emergencia Trelew-Puerto Madryn”, comentó Hughes.

Protocolos

Respecto a las medidas sanitarias en las unidades de transporte de pasajeros. Hughes remarcó que “desde la Subsecretaría de Transporte se nos exigió desde un primer momento cumplir con los protocolos; trabajamos con la mitad de capacidad de pasajeros, se hicieron cabinas de nylon para los choferes, usan permanentemente alcohol en gel y barbijo, se quitaron las cortinas y al finalizar el recorrido se desinfectan las unidades”.