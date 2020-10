Viales profundizan protesta en Esquel: «Este es un gobierno sordo e inoperante»

Trabajadores proviciales nucleados en el Sitravich, conjuntamente con otros gremios de estatales, continúan el corte de ruta en el ingreso a la ciudad de Esquel, medida que continúan llevando a cabo desde el día lunes.

En diálogo con AzM Radio, el secretario adjunto Hugo Fuertes sostuvo que «no hacemos esto porque nos gusta, sino que es la única forma que tenemos para visibilizar el reclamo» y advirtió que «hemos hecho una gran cantidad de medidas y mucha gente nos aconseja ir a Rawson; hicimos miles de cosas pero este Gobierno es sordo, mudo e inoperante, ya no sabemos qué hacer».

«Es un gobierno sordo»

En el mismo sentido, Fuertes sostuvo que «esta es la única forma de reclamar que tenemos hoy» y admitió que «esto nos perjudica a todos, no son palabras mías sino del intendente de Esquel, quien dijo que el 80% de la comunidad local vive del estatal; la economía de Esquel subsiste gracias al empleado estatal, me refiero al negocio del barrio, a la verdulería, la farmacia y los pequeños comercios; todos ellos viven gracias al estatal que hoy no tiene su sueldo».

De «los ídolos» a «los peores»

«En invierno», relató, «éramos ‘los ídolos’ con los operativos que hicimos, y ahora ‘somos los peores'», en relación a la falta de pago de salarios y aguinaldo de los trabajadores del Sitravich, cuya labor en las rutas provinciales fue destacada por el Gobierno durante el último invierno.