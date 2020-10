Viales exigen respuestas “urgentes” del Ejecutivo

Empleados nucleados en el Sindicato de Trabajadores Viales de Chubut (SiTraViCh) volvieron a realizar ayer un corte de tránsito sobre la Ruta Nacional N°3 en el acceso sur a la ciudad de Puerto Madryn. Dicha medida fue impulsada por la demora en el pago de los salarios, tal como se había ejecutado en oportunidades anteriores.

La iniciativa comenzó poco después de las 8 de la mañana y se extendió hasta las 14. Durante todo este lapso temporal solo se permitió el paso durante cinco minutos cerca de las 11 de la mañana. Cabe destacar que además de los trabajadores viales, también se sumaron a la movilización empleados de Salud y de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh).

En una entrevista con El Diario, el secretario general del SiTraViCh, Carlos Milani, manifestó que “estamos exigiendo una respuesta urgente a las necesidades de los trabajadores”.

En cuanto a la situación particular que atraviesan los agentes de Vialidad, el referente sindical apuntó que “nuestros compañeros ya le han expresado a los directivos que es imposible salir a trabajar al campo. Un trabajador de campaña que tiene que estar 10 días en el campo y que tiene que llevar para esos días todo lo que necesita para su sustento y hoy no tiene como adquirirlo y además no tiene nada para dejar en su casa, para su familia”.

“No es solamente que estamos con medidas por las medidas en sí, sino que también hay imposibilidad de prestar servicios en estas condiciones. Por eso estamos reclamando que haya medidas políticas que tiendan a solucionar el problema como lo hemos planteado desde hace tres años las asociaciones sindicales, como puede ser una Ley Tributaria de Emergencia y la suspensión del pago de la deuda, porque es la deuda que contrajo esta provincia, más allá de las posibilidades de pago de la misma y que hoy asfixia a las finanzas del Estado que no le permite cumplir con su más elemental compromiso, que son los salarios de los trabajadores”, apuntó Milani.