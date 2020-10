Urge tutorial para diputados

La sesión virtual desarrollada este martes provocó confusión generalizada, tanto así que hubo un momento en que quedó en evidencia que los diputados no sabían lo que estaban votando. Fue la diputada del interbloque Xenia Gabella, quien solicitó al presidente de la Cámara, Ricardo Sastre que le dijera qué artículo se estaba tratando “porque me he perdido”, reconoció ante el asentimiento de otros legisladores y muchos espectadores que seguían la sesión por redes sociales. Los artículos se mencionaban sólo por el número, sin explicar de qué se trataban, y eso generó el escenario de confusión. La desprolijidad que se observó en el tratamiento legislativo fue innegable.