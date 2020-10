Un personaje tragicómico

Mientras una tercera persona se presentaba ante la Defensa Pública a denunciar que fue víctima de violencia institucional perpetrada en el marco de los allanamientos del pasado 19 de octubre, una vez más Federico Massoni decidió hacer una de sus apariciones cinematográficas, esta vez para posar en la foto con la menor que había desaparecido en Comodoro Rivadavia y fue hallada por la Policía. Sin embargo, esta vez no sólo el realizador del Ministerio de Seguridad filmó a Massoni, también lo hizo una persona que expuso el escrache que debió protagonizar cuando fue interceptado por un grupo de trabajadores en la ciudad petrolera. Ese video no llegó a las redes del Ministerio de Seguridad, pero exhibe cómo el “rudo” protagonista de los populares videos, cuando lo encaran los docentes en la vía pública no se aleja de la custodia policial.