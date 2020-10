Trevelin: Piden abrir el turismo para visitantes de localidades cercanas

El secretario de Turismo de Trevelin, Juan Manuel Peralta, se refirió al movimiento interno del sector y a la posibilidad de una apertura para la visita de quienes residen en localidades linderas, para lo cual reconoció que “todavía no tuvimos una respuesta del Gobierno Provincial y los días pasan”. En diálogo con AzM Radio, sostuvo que “ante esta situación de pandemia y el buen clima, las oportunidades que surgen abarcan a mucho público local, tanto de Trevelin como de Esquel que no conocían atractivos y se están volcando, generalmente los fines de semana, a tener un uso recreativo del Parque Nacional Los Alerces, el campo de tulipanes, los viñedos de Trevelin y la plaza, la Feria Aldea Escolar y Lago Rosario, entre otros” y destacó que “el fin de semana pasado estos lugares tuvieron mucha concurrencia del público local; en pocas palabras podemos decir que Trevelin luce sus atractivos para los habitantes locales”.

Atractivos al alcance de los locales

Por otra parte, Peralta planteó que “diversas actividades se vienen posicionando a nivel local, y esto tiene que ver por un lado, con la imposibilidad de viajar y, por el otro, el no tener turistas permite una mayor oportunidad de disfrutar estos atractivos, además del trabajo que vamos realizando para posicionar estos últimos” y explicó que “hoy día, todos quieren ir al campo de tulipanes a sacarse una foto con esos colores y con esa Cordillera de los Andes tan linda que Juan Carlos Ledesma tiene en ese lugar”.

Turismo seguro

Asimismo, el titular del área de Turismo de Trevelin puso en relieve que “el equipo de promotores de Turismo Seguro se conformó a través del sistema provincial de pasantías del Ministerio de Turismo de Chubut, y son los mismos informantes que cumplieron funciones en los parajes durante la temporada de verano, donde la intención es poder empezar a trabajar sobre una hipótesis que vemos en las redes sociales, de personas que están con una opinión muy negativa y reticente a lo que es un ‘turismo seguro’; desde la Secretaría de Turismo de Trevelin trabajamos mucho para que la activación del turismo se pueda dar, elaboramos propuestas como la de turismo de cercanías, evaluamos protocolos, y el objetivo es que estos últimos sean sinónimo de prevención y tranquilidad”.

Sin respuestas

En cuanto a la reactivación del turismo en términos provinciales, Peralta expuso que “desde el Gobierno Provincial todavía no tenemos respuesta y creíamos que a principios de octubre, con la apertura de la temporada de tulipanes, podíamos llegar a obtenerla”, aunque lamentó que “los días pasan y las respuestas no llegan, es lamentable y nos preocupa mucho; estamos en condiciones de que haya una circulación segura desde Lago Puelo hasta Corcovado, pasando por El Hoyo, Epuyén, El Maitén, Gualjaina, Esquel, Trevelin, Corcovado y los dos parques nacionales, y lo que estamos proponiendo desde julio son lugares donde no hay casos activos de Covid-19, donde no hay circulación comunitaria del virus, y creemos que están dadas las posibilidades para que se haga una prueba piloto, pero las semanas pasan”.

“Tenemos que decirles que no”

Finalmente, el funcionario municipal manifestó: “Sabemos que las autoridades provinciales están muy preocupadas por la situación epidemiológica que están teniendo hoy Comodoro, Madryn, Trelew y Rawson, pero creemos que nosotros, como cordillera, podemos hacer esa prueba. Y lamentamos todos los días cuando vemos que hay buen clima y con tantas posibilidades de actividades y de que nos visiten, por ejemplo, de Lago Puelo y El Hoyo. Tenemos consultas permanentes de personas que quieren venir al campo de tulipanes, y tenemos que decirles que no”.