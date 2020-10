Trelew rechazó el decreto de Arcioni y no adhirió a la circulación por DNI

“La ciudad de Trelew no está en condiciones de regresar a la circulación por terminación de DNI”. Así lo anunció el intendente Adrián Maderna en conjunto con la Mesa de Coordinación de Emergencia por COVID-19, integrada por representantes del Ejecutivo municipal, ediles, integrantes del Ministerio de Salud, autoridades del Hospital Zonal y representantes de partidos políticos.

“Se ha tomado la decisión, más allá de ser respetuoso con la provincia y de mantener una buena relación, de seguir como veníamos trabajando aquí en la ciudad. Realmente es de muy difícil de aplicación la circulación por DNI, así como que no abran los clubes, o que las iglesias no puedan funcionar. Es inaplicable por la cantidad de casos que se han registrado en las diferentes áreas y en la fuerza policial. El respaldo político para que en Trelew se siga trabajando de la misma manera es total”, expresó el intendente Maderna.

El intendente también dijo que habló con el Ministro de Salud Fabián Puratich y que él mismo le expresó que comprende la postura que tomará la ciudad ante las nuevas medidas provinciales.

“Ponerse en el lugar de los vecinos”

De todas formas, el primer mandatario municipal aseguró que “la Municipalidad sí se va a comprometer a poder controlar cada una de las instituciones, los comercios y los clubes deportivos y sociales, para enfocar principalmente en la conciencia social. El principal foco de contagio se registra en las reuniones sociales, en las juntadas y la falta de poder respetar todas las medidas que ya son conocidas”.

En este sentido precisó: “No nos cansaremos de decir que necesitamos conciencia individual, conciencia social pero no hacer un retroceso total. Hay que pensar en los vecinos y trabajar con sentido común, con racionalidad y tener en cuenta que ningún comerciante, ningún club, está en condiciones de no abrir. Sí de aislarse en caso de contagios. Hay que ponerse en el lugar de los vecinos, escucharlos, saber lo que pasa en la calle y no trabajar con medidas demagógicas de difícil cumplimiento”.

Respaldo a la medida

El titular de la Cámara de Industria y Comercio del Este del Chubut (CICECh), Rubén Villagra, valoró la decisión del Municipio de Trelew de no restringir la circulación por terminación par o impar del DNI, según lo estableció el Gobierno Provincial.

En línea con lo expresado por el mandatario local, Villagra apeló a “la responsabilidad social e individual y al cumplimiento de los protocolos de prevención establecidos por las autoridades sanitarias para evitar la circulación del virus”.

“Como comerciantes estamos de acuerdo en la decisión del Intendente de no adherir, lo vemos bien y creemos que es conveniente porque de lo contrario se cae la economía. Ya van siete meses de pandemia, cada uno aprendió que debe cuidarse, los comerciantes están cumpliendo con los protocolos y apelamos a que la gente también lo haga”, aseguró Villagra.

En el mismo sentido el concejal, Oscar Villarroel, como referente del Sindicato del Empleados de Comercio, aseguró que “la economía del sector está muy alicaída y, en ese marco, la decisión de no retroceder es muy acertada”.

“Como Sindicato de Empleados de Comercio valoramos la decisión del Intendente y seguimos apelando a la responsabilidad social que han demostrado, hasta el momento, tanto los empleados como los dueños de los comercios. Esperamos que la ciudadanía cumpla con las normas de prevención con responsabilidad y que cuando existan incumplimientos de los protocolos se denuncie”, indicó.