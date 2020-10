Trelew inicia amplio rastrillaje de casos sospechosos de Covid

El intendente Adrián Maderna encabezó la presentación en la ciudad de Trelew del Plan Nacional Detectar, que “servirá como herramienta adicional para poder prevenir y acompañar al servicio sanitario”.

El Plan Detectar permite una combinación de tareas que incluyen el rastrillaje en territorio de los casos sospechosos de las personas sintomáticas para Covid-19, la identificación en el terreno, actuando casa por casa para abarcar la mayor área posible de la ciudad, e ir identificando esos casos sintomáticos para derivarlos al lugar de evaluación sanitaria.

El jefe comunal resaltó que “este plan va a servir para prevenir, acompañar y para mantener el sistema sanitario, teniendo en cuenta el gran esfuerzo que hace el personal, el trabajo constante las 24 horas. Es una herramienta más que permite fortalecer este momento delicado que estamos pasando”.

Maderna dijo que el objetivo de la presentación es brindar toda la información respecto de este plan en la ciudad e hizo hincapié en “el gran trabajo que se viene realizando por parte de las autoridades sanitarias. Siempre destacamos el compromiso, el trabajo diario que se viene realizando desde el Hospital Zonal”. Y una vez más hizo referencia a la necesidad de “apelar a la responsabilidad individual y social de toda la comunidad”.

Maderna: “Estamos a tiempo”

El intendente Maderna aseguró que “es necesario que podamos seguir haciendo el esfuerzo, en la actualidad estamos en un momento complicado, pero no estamos desbordados, estamos a tiempo de llevar adelante esta situación, de una manera ordenada, con todas las consideraciones que nos plantearán los profesionales de la salud. En este sentido, el intendente puntualizó que desde el municipio “no se tomarán decisiones que contradigan las opiniones de los profesionales de la salud”.

“Nuestra prioridad pasa por la salud, pero también sabemos que la ciudad de Trelew debe seguir adelante con la situación económica, principalmente con el sector privado, el sector de servicios, y los diferentes rubros. Sabemos que están pasando un momento complicado pero sin salud no se puede llevar adelante. La única forma de hacerlo es poniéndonos en el lugar del otro, pensar como padre y como hijo, como hermano, como responsables de familia, y transmitir que hasta que no tengamos una vacuna la única manera de contrarrestarlo es llevando adelante todas las medidas que ya son de público conocimiento”, explicó más adelante.

Por otra parte, el mandatario municipal reiteró el pedido de mantener el esfuerzo por parte toda la comunidad. “Le pedimos este esfuerzo a toda la comunidad. Hemos tratado de ser considerados y hemos tomado los días sábado desde las 21 hasta el lunes a las 6, para poder amortiguar la situación y afectar lo menos posible al circuito económico de la ciudad. Es importante atender a los procedimientos a llevar delante de manera conjunta en el marco de este plan y que dada uno pueda hacer el esfuerzo y ser solidarios para poder cuidar al otro”, finalizó.



Tomar conciencia

A su turno, el Subsecretario de Gestión Institucional del gobierno de Chubut, quien acompañó la presentación, señaló: “Quiero reforzar las palabras del intendente Maderna, dado que estamos en una situación epidemiológica compleja y es el momento de extremar las medidas y hacer un llamado a la responsabilidad social”.

“Es, como dijo el intendente, el momento de cada uno desde el lugar que le toque ocupar, pueda tomar conciencia realmente de lo que estamos viviendo y extremar todo tipo de medidas, en cuanto a la situación sanitaria de cada uno, colaborando con el gran esfuerzo que está realizando el personal de salud”.

Finalmente, Teresa Strella, directora de Epidemiología del Ministerio de Salud de Chubut contó que la estrategia del Plan Detectar “no es ni más ni menos que parte del trabajo que se viene haciendo desde los inicios de la pandemia en la localidad de Trelew, cuando aparecen los primeros casos. La diferencia actualmente por supuesto tiene otra magnitud y de ese modo uno espera otro impacto”.

“Detectar significa concretamente una combinación de tareas que incluyen el rastrillaje en territorio de los casos sospechosos de las personas sintomáticas para Covid-19, la identificación en el terreno, ir casa por casa para abarcar la mayor área posible de la ciudad identificando esos casos sintomáticos y derivándolos al lugar de evaluación sanitaria”, prosiguió.

Los detalles del Plan

Más adelante, Strella detalló que “a través de una entrevista el equipo de trabajo de Detectar, identifica quien es caso sospechoso o no y en función de la normativa vigente, poder diagnosticar directamente por clínica y epidemiologia a ese caso con determinadas características que no requiere el laboratorio para su confirmación”.

Además, la directora de epidemiología, explicó: “También se podrá diagnosticar a los contactos estrechos y por otra parte además se incorporan los testeos rápidos que será fundamental para cortar las cadenas de transmisión, ese es el objetivo fundamental”, explicó posteriormente.

Vulnerabilidad y riesgo

Aunque aclaró: “No vamos a salir a testear en masa, no vamos a salir a hisopar a toda la comunidad, claramente el hisopado para el test rápido de antígeno que es lo que innova o se incorpora en esta estrategia, es una herramienta más que complementa el trabajo que ya venimos haciendo desde epidemiología en la identificación de los casos, en el aislamiento de los casos confirmados y contactos estrechos y en el seguimiento de esas personas para poder intentar cortar los eslabones de las diferentes cadenas de transmisión y evitar la llegada en masa de un volumen de casos que se irán multiplicando exponencialmente si no hacemos una intervención temprana como sucedió en las ciudades vecinas de Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia”.

Por último, Teresa Strella especificó que “la intención es no sobrecargar al equipo de salud, sino trabajar con voluntarios de otras instituciones acompañados por el equipo de salud para poder expandir la capacidad operativa, y trabajar en el territorio”.

Dijo que “se trabajará en la conformación de los equipos operativos y la semana siguiente en función de la realidad epidemiológica, el análisis de la vulnerabilidad, del riesgo, de la ocurrencia de mayor frecuencia de casos. En cada una de las diferentes zonas de la ciudad estaremos pautando el trabajo en el territorio”.