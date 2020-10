Trelew: El Municipio entregó microcréditos por 148 mil pesos

La Municipalidad de Trelew concretó este miércoles una nueva entrega de Microcréditos correspondiente a la tercera red ejecutada conjuntamente con la Federación de Mutuales de Chubut (FAMUCH), por un total de 148 mil pesos, con fondos provenientes de Nación.

En esta oportunidad la convocatoria también incluyó la participación vía zoom del titular de la CONAMI (Comisión Nacional de Microcrédito), Alberto Gandulfo.

Además, la población beneficiaria de la tercera entrega de la tercera red de Microcréditos pertenece a emprendedores y productores y a distintos proyectos productivos que se están respaldando y acompañando desde diversas áreas municipales. El acto de entrega contó con la presencia del responsable de la Agencia de Desarrollo Productivo, Hugo Schvemmer y la coordinadora de Microcréditos de FAMUCH, Verónica Sandoval.

«La salud sigue siendo prioridad»

Schwemmer encabezó el acto, y al hacer uso de la palabra, expresó su agradecimiento a los integrantes del equipo municipal que ejecutan este tipo de políticas públicas y que alientan el desarrollo de distintos proyectos productivos y emprendimientos locales. “Quiero agradecer a todos los presentes y a quienes no pudieron estar, a pesar de haber querido, como nuestro intendente Adrián Maderna”. Schwemmer también destacó “la salud sigue siendo la prioridad, por eso hoy hacemos una entrega reducida, pero también tenemos que seguir caminando y poniendo en marcha la economía. En este sentido, entendemos que la economía social es muy importante para esta puesta en marcha. No debemos entrar en ese falso dilema que algunos quieren proponer de “salud o economía”. Son las dos cosas. Cuidarnos y producir. Ese es el camino. Y en eso estamos con el acompañamiento de Nación. En estos seis meses de un nuevo gobierno nacional recibimos lo que no recibimos en los últimos cuatro años del anterior gobierno nacional. Y a los productores y emprendedores les digo: sepan que desde la Agencia estamos para ayudarlos a progresar y a que crezcan, ese es el principal objetivo”.

Economía solidaria

Por su parte, el titular de la CONAMI, Alberto Gandulfo dijo: “La Economía Solidaria en este contexto toma otra fuerza, otra preponderancia. La pandemia, sin dudas, agudizó los problemas que ya teníamos, pero a no equivocarnos, hay problemas de fondo que no son vinieron con la pandemia, y son los que tienen que ver con la concentración económica. Debemos, desde la economía social, cuestionar esos modelos de producción y tender redes desde el Estado políticas públicas en donde los trabajadores, los emprendedores, los productores se sientan apoyados”.

Gandulfo hizo hincapié en “recobrar la confianza en el trabajo y la producción”, y también mencionó el problema del endeudamiento de los sectores populares. “Venimos de un sistema perverso que endeudó a toda la población y en especial a los sectores más vulnerables. Es por eso que debemos construir una nueva argentina, con mayores igualdades, con mayor inclusión. Lo que estamos otorgando hoy es muy importante en ese proceso de reconstrucción de la matriz productiva y de la confianza entre los trabajadores y el Estado”, finalizó Gandulfo.

Los beneficiarios

Ruiz, Hector $10.000 rubro panificados

Leufuman Cynthia $12.000 rubro textil

Montenegro, Azucena $15.000 rubro servicios

Benditti, Daniela $15.000 rubro gastronómico

Galarza Favio Servicios – Jugos infantiles $ 20.000

Mamani, Gricelda Gastronómico $15.000

Gallardo, Yamila Gastronómico $30.000

Castillo, Marisa Textil $30.000