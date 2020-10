Tras dos años vuelven a cobrar la energía en la Comarca Andina

Desde hace algunos meses tomó público conocimiento que había localidades de la zona cordillerana de Chubut en donde no se pagaba el suministro de energía eléctrica desde hace más de un año. Puntualmente, esto inició a fines de 2018, donde los vecinos de distintos sitios dejaron de abonar por el consumo de dicho bien, como consecuencia de que el Gobierno Provincial no emitía las facturas correspondientes, ni tampoco cargaba los datos.

Uno de los motivos centrales para que esto ocurriera fue que en distintas comunas no hay una cooperativa de servicios públicos, por lo que el Poder Ejecutivo es el que debe hacerse cargo de las gestiones correspondientes.

Así, fue la administración de Mariano Arcioni la parte incumplidora, no los ciudadanos, ya que la ausencia en el pago se debió a fallas administrativas que no hizo la carga correspondiente de los datos, ni tampoco avanzó con la emisión de las facturas para que los vecinos puedan hacer frente a los compromisos.

Tal como se dijo anteriormente, esto inició a fines de 2018, lo que provocó que hace casi dos años que en distintas localidades no se paguen las facturas del suministro energético. Entre las más destacadas se encuentran El Hoyo, Cholila, Lago Puelo y Epuyén.

Ahora, tras más de 20 meses de no recibir ingresos por este concepto, el plan económico del Gobierno del Chubut reestableció los cobros en la Comarca Andina. Al respecto, desde el Poder Ejecutivo ya reconocieron que esto se dio a partir de un error propio y la intención es remendarlo para incrementar las arcas estatales, en el marco de la aguda crisis económica y financiera que vive la Provincia.

La regularización inició en septiembre, lo que representó un recupero en orden a los 13.200.000 pesos sobre una facturación total de 22 millones de pesos mensuales. En tanto que, manejando los mismos índices, el Gobierno prevé recaudar cerca de 160 millones anuales por el cobro de la energía eléctrica en la Comarca Andina.