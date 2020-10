Trabajadores de la Salud piden a los diputados que se “pongan a trabajar”

Desde que comenzó la pandemia, los trabajadores de la Salud están en la primera línea de batalla, y en Chubut el sector está doblemente golpeado producto del retraso en el pago de salarios. Por estas horas se adhiere un nuevo condimento a la fatídica receta, el aumento considerable de casos positivos de COVID-19, con cada vez más trabajadores de la sanidad comprometidos por el virus.

En este contexto, Patricia Mariezcurrena, dirigente del Sindicato de Obreros y Empleados de la Administración Pública y trabajadora de la Salud, se manifestó contra los diputados provinciales. Puntualmente, indicó que “la realidad es la única verdad y les pide una sola cosa ‘pónganse a trabajar’. Esa es la única prioridad que tienen y le deben al pueblo del Chubut”.

Respecto a la cumbre que se realizó días atrás en la Legislatura, sostuvo que “no tienen ninguna excusa algunos diputados que no se presentaron a la reunión solicitada por los sindicatos, con la intención de buscar una solución en conjunto, dando declaraciones mediáticas diciendo que se les quiere marcar la agenda, entre otros comentarios. Deja ver la mirada corta y porque no una complicidad para seguir en esta grave situación en la que se encuentra la Provincia”.

“La realidad del Chubut es grave, los trabajadores que están al frente de esta emergencia no tienen excusas, trabajan sin cobrar. Si hay reclamos y se demuestra fuertemente, profundizándose cada vez más”, apuntó Mariezcurrena.

Asimismo, la dirigente del SOyEAP remarcó que “a diferencia del pueblo, del trabajador privado, del desocupado, del empleado estatal que padecen esta situación inédita casi agónica, ustedes tienen la obligación de trabajar de manera presencial no virtual, ocupando su banca, así como lo hacen los trabajadores exponiendo sus vidas, sus familias todos los días en sus lugares de trabajo. Ustedes deben encontrar respuesta a la grave situación política, económica, social, sanitaria, alimentaria, etcétera”.

“Trabajen, no hay pretextos, excelentísimos diputados muestren estar a la altura de las circunstancias. Mejor que decir es hacer”, concluyó la representante de los trabajadores de la Salud de Puerto Madryn.