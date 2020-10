Touriñan aislado

Este lunes Javier Touriñan, comunicó a través de la red social Twitter que se aisló de manera preventiva. “Debido a que a dos colaboradores de mi despacho en la Secretaría General de Gobierno han sido diagnosticados como casos positivos de Covid-19, me encuentro en aislamiento preventivo sin presentar ningún síntoma”, comunicó el funcionario provincial. La novedad alertó entre otros a los gremios estatales que este martes tienen una reunión con autoridades del Banco del Chubut y el miércoles mantendrían un encuentro con integrantes del Gabinete. Sin embargo, con el Secretario de Trabajo aislado por positivo de Covid-19 y ahora el Secretario General de la Gobernación aislado de manera preventiva, todos cruzan los dedos para que no haya más bajas, porque no quedaría nadie para recibir a los dirigentes sindicales que, después de meses lograron una cita en Fontana 50.