Todos los estrenos de Amazon Prime Video para octubre

Amazon Prime volvió a lanzar los estrenos que llegarán a su plataforma de streaming para este mes, con la temática “terror” y “sobrenatural” buscando tomar protagonismo entre las distintas series y películas, aprovechando que octubre es considerado como el mes más terrorífico del año.

Entre las películas de miedo que más sobresalen encontramos Haunt, donde se sigue a un grupo de amigos que se encuentra durante Halloween con una casa embrujada «extrema» que promete alimentarse de sus miedos más oscuros, Nocturne o Evil Eye.

Además, para los fanáticos del fútbol se estrena All Or Nothing: Tottenham Hotspur, un documental que sigue al importante equipo del norte de Londres durante la temporada 2019/2020, y da una mirada nunca vista de cómo funcionan puertas adentro los vestuarios dirigidos por el mítico manager José Mourinho, mientras que para los que les gustan los documentales sobre moda se puede ver la segunda temporada de Savage X Fenty Show, donde se sigue un desfile de moda único que celebra la nueva colección Otoño 2020 del ícono de la música y la moda, Rihanna.

En cuanto al nuevo contenido para los más chicos, Amazon Prime Video agregará durante el próximos mes la película Little Miss Dolittle, la historia de una niña con la capacidad de hablar con los animales y que usa sus poderes para poder solucionar los problemas que tienen, y que está basado en el personaje del Doctor Dolittle.

La lista completa de películas y series está a continuación:

1 de octubre

La Sucursal

In Fabric

The Rental

2 de octubre

All Or Nothing: Tottenham Hotspur

La segunda temporada de Savage X Fenty Show

6 de octubre

Black Box

The Lie

8 de octubre

Haunt

La segunda temporada de The Twilight Zone



9 de octubre

Súbete a mi Moto

13 de octubre

Nocturne

Evil Eye



23 de octubre

Penny Dreadful City Of Angels

30 DE OCTUBRE

Utopia

Detrás de la montaña

La Sirena

Little Miss Dolittle

Truth Seekers