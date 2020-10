Todos contra Mauricio

El Partido Justicialista replicó las recientes declaraciones de Mauricio Macri y lo acusó de sinvergüenza por condicionar la convocatoria al diálogo lanzada por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para debatir la economía bimonetaria. A través de un comunicado oficial titulado “Perdiendo la vergüenza”, la cúpula del peronismo nacional retrucó los dichos del ex presidente, publicados este viernes en Twitter. “Ahora el Diablo apareció ahora vendiendo Rosarios. Macri no tiene vergüenza para decir lo que dice”, aseveró el PJ, y a cada párrafo del comunicado no escatimaron en calificativos denostando al expresidente. Tras la publicación de la carta de Cristina, Macri negó que exista acercamiento con el oficialismo, al afirmar que está “dispuesto” al diálogo pero puso condiciones. Esa fue la mecha que encendió el malestar en las filas del PJ nacional, que cuestionó duramente al ex presidente.