Tarrío: “Esto no se va a arreglar en tres años y todos deberán sacrificar algo”

El contador Luis Tarrío, exministro de Economía de Chubut, se refirió al contexto que atraviesa la provincia actualmente. En diálogo con AzM Radio, llamó a “tener conciencia de que, cualquier plan de recuperación, seguramente va a llevar más que un período de gobierno, por eso es necesario que haya un acuerdo entre todos los sectores políticos para que el próximo turno de gobierno, sea del signo político que sea, continúe con la misma política que se inicia ahora”.

En tal sentido, Tarrío remarcó que “si dentro de tres años vamos a cambiar el rumbo, seguramente nunca vamos a llegar, así que lo mejor es que hoy se haga un plan que sea aprobado por los sectores, y en función de ello vayamos avanzando”, aunque planteó que será “lentamente, porque de ninguna manera hablamos de una recuperación inmediata”.

“Para hacer un plan hay que estar, antes que nada, al tanto de las cifras y de la realidad actuar, desde afuera es muy difícil hablar de un plan; yo nunca hablo de los que estuvieron antes ni después que yo, ya que es difícil poder estar adentro y hacer un plan que pueda ser aprobado por todos”, apuntó el contador.

En este contexto, Tarrío sostuvo que “desde afuera es muy fácil decir que se empezaría por hacer tal o cual cosa, pero hay varias que hay que concretar: una será mejorar la recaudación de la provincia, otra será ver de qué manera se refinancia, la deuda en dólares, algo en lo que íbamos avanzando cuanto yo estaba en el Ministerio de Economía; hoy tienen una ley y yo nunca tuve, pero con una ley aprobada ahora, seguramente estarán avanzando en la negociación; sería bueno también conocer cuál es el estado de la avance y los éxitos que se van teniendo, habrá que ver de qué manera se aprovecha mejor a los 45.000 empleados activos, de qué forma se recupera la economía del Instituto (ISSyS), cómo se pueden hacer más dinámicos los fondos que ingresan a la provincia”.

Un escenario complejo

El extitular de Economía provincial advirtió que “si todos queremos a Chubut, seguramente todos tengamos que renunciar a algo o hacer algún sacrificio, porque esa es la única manera de salir”.

Sobre la posibilidad de que la provincia se endeude aún más para pagar salarios a los estatales, consideró que “hoy día, lamentablemente, la provincia entró en recurrir constantemente a nuevos endeudamientos y al no tener ingresos suficientes como para cancelar algunos de ellos, y no lograr en forma inmediata la refinanciación del pasivo en dólares, se hace más difícil salir de las deudas”.

“Lo que está por ley es inevitable que se cobre”, reconoció Tarrío, sumando a ello que “cuando estuve en el Ministerio de Economía hubo una cantidad de gestiones, algunas con éxito, con respecto al sector de la pesca que tenía deudas de otros conceptos, las cuales se fueron cobrando; de la misma manera que la Dirección de Rentas en aquél momento hizo una tarea que imagino la seguirán haciendo, a partir de un relevamiento importante sobre todos los contribuyentes de II.BB. que no eran domiciliados en la provincia, y ahí también se consiguió aumentar la recaudación; siempre hay pequeños focos donde pueden ir quedando remanentes sin cobrar”.

Como una alternativa analizó que “cada sector tendrá que exponer cuáles son sus necesidades prioritarias y, al mismo tiempo, tomar conciencia de cuáles son las que puede ceder en beneficio del conjunto, tanto oficialismo como oposición, incluidos los empresarios, sindicatos, los que están directamente vinculados con la provincia y otros ligados de manera indirecta”, sostuvo el contador, recalcando que “esta es una provincia que genera un movimiento económico importante, por ende es necesario generar un acuerdo, entendiendo que esto no se va a arreglar en tres años”.