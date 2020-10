Sólo 6 provincias permitirán reuniones familiares por el Día de la Madre

Solo las provincias de La Pampa, Entre Ríos, San Juan, San Luis, Mendoza y Jujuy permitirán este domingo que las familias se reúnan para celebrar el Día de la Madre, con un máximo de 10 participantes y cuidando la distancia social, mientras que en el resto del país las autoridades recomendaron festejar de otra manera, con llamados telefónicos o videoconferencias, para minimizar los contagios de coronavirus, aunque admiten que habrá transgresiones a la cuarentena.

En La Pampa, este domingo se podrá celebrar el Día de la Madre en familia y con amigos, con distanciamiento, hasta las 18 y en grupos de hasta 10 personas, pero como una medida excepcional, ya que la provincia acentuó el aislamiento a causa de los picos de contagio que se registraron en los últimos días, sobre todo en la capital pampeana y General Pico, según anunció anoche el gobernador Sergio Ziliotto.

Por su parte, desde el Ministerio de Salud de Entre Ríos confirmaron a Télam que a nivel provincial se encuentran habilitadas las reuniones familiares de hasta 10 personas, aunque «depende de cada municipio».

En Paraná, donde persiste la circulación comunitaria del Covid-19, no están permitidas en ambientes cerrados, pero sí al aire libre y en espacios públicos, también hasta 10 personas.

También en la provincia de San Juan, y pese a que los departamentos de Capital y Rawson volvieron a la fase de aislamiento, las reuniones familiares de hasta 8 personas siguen habilitadas.

Y en Jujuy, este domingo se podrá circular libremente sin importar la terminación del DNI, como ocurre el resto de los días de la semana, en una mecánica que comenzó aplicarse desde el domingo pasado, lo que ya promovió cierto movimiento turístico y permitirá este fin de semana los festejos por el Día de la Madre.

En Mendoza, tras una prueba de apertura de salidas y juntadas realizada el fin de semana largo pasado, el gobierno provincial ordenó el martes suspender las reuniones familiares y de amigos, por lo que quienes quieran pasar el Día de la Madre en familia deberán hacerlo solamente en locales gastronómicos, con reserva previa y en mesas de hasta 6 personas, lugares que ya han colmado su capacidad dado que por protocolo trabajan al 50%.

También en San Luis, las reuniones familiares en los hogares no están autorizadas, pero sí podrán hacerse en espacios abiertos como bares, restaurantes y confiterías, con un máximo de 10 personas; mientras que en los departamentos Pedernera y la localidad de Naschel, que se encuentran dentro de los 18 distritos del país que debió reforzar el aislamiento, podrán reunirse los grupos familiares de manera limitada.

En el resto del país, esos encuentros no están aún habilitados: en Buenos Aires, el director de la Región Sanitaria Primera de Bahía Blanca, Maximiliano Nuñez Fariña, pidió hoy a los vecinos «el compromiso individual y colectivo de evitar las reuniones familiares» este domingo, dijo a Télam Nuñez Fariña.

En Chubut tampoco habrá festejos familiares ya que «se mantiene la suspensión de las reuniones», lo que motivó una controversia entre la intendencia de Trelew y el ministerio de Salud de la provincia porque la ciudad autorizó como excepción este domingo la circulación en la planta urbana, prohibido hasta la semana pasada.

A su vez, en Bahía Blanca «habrá operativos de concientización en los espacios públicos, de tránsito junto a la policía para controlar circulación durante la noche y en el día en inmediaciones de lugares de esparcimiento», dijo José Luis Montanaro, del área de Fiscalización del municipio. Bahía Blanca se encuentra en la fase 3 del ASPO por lo que están prohibidas las reuniones sociales.

En Santiago del Estero, aún rige la prohibición para realizar reuniones sociales, por lo que desde el Comité de Emergencia de la provincia indicaron que esas reuniones, además de tipificar un delito contra la salud pública, son una de las causas evidentes de la propagación del coronavirus; aunque a pedido de la Cámara de Comercio de Santiago del Estero para las ventas del Día de la Madre, el horario de circulación solo para mañana sábado se ampliará de 7 a 22.

También el Comité de Emergencia de Tucumán prohibió las reuniones sociales en casas particulares: «El objetivo es evitar encuentros en ámbitos domésticos que son los lugares en donde se producen la mayoría de los contagios», explicó José Ardiles, secretario de Seguridad de la provincia, aunque este domingo, bares y restaurantes estarán abiertos y solo recibirán al público aquellos que tengan mesas al aire libre, con un máximo de 3 personas por mesa.