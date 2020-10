Solicitaron informes para definir la legalidad del último endeudamiento de Arcioni

En el transcurso de esta semana se conoció la noticia de que el Gobierno de Chubut había recibido la autorización para emitir Letras por 34,5 millones de dólares. Esto tomó estado público a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, quien le dio el visto bueno a la administración de Mariano Arcioni para que avance con un nuevo endeudamiento. Uno de los detalles refiere a que esta colocación tiene como garantía a los ingresos por Coparticipación Federal de Impuestos.

Ante esta situación, desde la oposición plantearon reparos y emitieron algunos cuestionamientos. No obstante, esto no solo quedó en palabras, ya que ayer desde el bloque de Juntos por el Cambio se hizo la presentación de un pedido de informes al Tribunal de Cuentas, a la Fiscalía de Estado y a la Contaduría General de la Provincia.

En una entrevista con El Diario, el presidente de la bancada en cuestión, Manuel Pagliaroni, explicó que durante la mañana del miércoles se avanzó con tres solicitudes de dictámenes. Sobre los organismos a los que se les hizo la presentación, el legislador indicó que “entendemos que son los que podrían dictaminar sobre la legalidad del acto. En algunos casos, previo al acto como la Contaduría General y la Fiscalía de Estado y, en el caso posterior, el Tribunal de Cuentas”.

En cuanto a lo que se le va a solicitar a cada uno de estos organismos, el titular del bloque de Juntos por el Cambio dentro de la Unicameral de Chubut dijo: “Concretamente, si consideran que la colocación de estas Letras por 34,5 millones de dólares ha reunido y tiene los recaudos legales correspondientes y si requerían de alguna autorización adicional de parte de la Legislatura”.

Al ser consultado sobre si la maniobra que desarrolló la administración de Mariano Arcioni en esta oportunidad requiere del visto bueno por parte de los diputados provinciales, Pagliaroni remarcó que “aún no tenemos una opinión formada y justamente por eso vamos a preguntar cuál es la opinión técnica de estos organismos, que están justamente para hacer ese control”.

“La Legislatura no es un órgano de control, esos organismos son, justamente, la Contaduría General, de carácter interno; el Tribunal de Cuentas, de carácter externo; y también la Fiscalía de Estado. Por eso queremos saber su opinión antes de resolver qué hacer”, apuntó el jefe del bloque de Juntos por el Cambio dentro de la Unicameral Provincial.