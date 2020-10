Sindicato de televisión amenaza con llevarse equipos de Canal 7

En el marco de los incumplimientos del Gobierno Provincial, desde distintos sectores de la Administración Pública se han impulsado medidas de fuerza. En tanto que los trabajadores de Canal 7 están analizando medidas más drásticas, debido a que afirman que no obtienen respuestas por parte de los representantes del Poder Ejecutivo.

Al respecto, la secretaria general del Sindicato Argentino de Televisión en Chubut (SATSAID), Adriana Gatica, apuntó que se desconoció “la situación de compañeros que estuvieron contagiados y salieron con un comunicado en Facebook diciendo que no había casos de Covid y eso molestó mucho”.

“Lo peor que nos puede pasar es desconocer e ignorar a un trabajador. Y es lo que creemos que hizo Canal 7 con los trabajadores que tuvieron y que no la pasaron bien. Es más, todavía tenemos compañeros que no fueron dados de alta, pero para Canal 7 dependen de otra institución porque ellos lo niegan”, apuntó.

Además, Gatica remarcó que dicho comunicado fue publicado en la cuenta de Facebook de Canal 7. Al respecto, dijo: “Lo subió la conducción del canal, el director supongo que lo debe haber hecho y es bastante molesto que ignoren la situación de los trabajadores. Sobre todo, que digan que van a desinfectar con un líquido que mandó Gobierno, no respetando los protocolos porque la desinfección la tiene que hacer Bomberos o personal especializado”.

Al ser consultada sobre los equipos que pertenecen a la asociación sindical en cuestión y que están dentro de Canal 7, explicó que “eso ya es casi una decisión tomada. Estamos esperando el inventario y el sindicato ha tomado la determinación de darles un plazo de determinada cantidad de días. Y los equipos estamos viendo para retirarlos del canal”.

En este sentido, Gatica especificó que los equipos en cuestión son cámaras, el switcher de salida al aire del control de producción, la generadora de caracteres, todos los micrófonos de piso, entre otros elementos técnicos.

Al respecto, recordó que “ese préstamo se hizo en 2015 con el compromiso de realizar la inversión en un plazo no mayor a un año. Se extendió y ahora llevamos cinco años y las cosas siguen en el canal. Queremos pensar que está todo lo que el sindicato prestó y lo que no está o se haya roto que lo hayan hecho reparar”.

Por último, se le consultó si Canal 7 quedaría “desmantelado” en caso de que prospere esta acción que prácticamente es un hecho, a lo que respondió: “Lo lamentamos, pero no tenemos diálogo, no nos escuchan, no quieren entender situaciones que planteamos. Esto llega a un punto en el qué pensamos para qué seguir apostando si del otro lado no tenemos respuestas”.

“Si el sindicato se lleva los equipos, se lleva el ojo y el cerebro del canal. El ojo son las cámaras y el cerebro es el switcher, que es lo más importante. Pero ante la falta de compromiso y la falta de respuestas, necesitamos hacernos sentir y esta es la forma”, concluyó.