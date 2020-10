Respuestas evasivas y un sinnúmero de off the récord, fue el resultado de la consulta de El Diario a dirigentes del PJ acerca de las aspiraciones legislativas de Santiago Igon que, según dicen los ‘compañeros’, “cree que es el candidato natural para senador”. Voces de Puerto Madryn, Comodoro, Rawson y Trelew advirtieron que no hay consenso para que el actual diputado nacional ocupe una banca de senador, sin embargo, no faltó quien reconociera que la última vez tampoco tenía banca para ser candidato a diputado y aun así todos alineados aceptaron la designación desde Buenos Aires. Ante la inminente interna del partido, los muchachos salieron a blanquear los paredones donde estaban las leyendas electorales de Fernández presidente-Igon diputado nacional.